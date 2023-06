Meu INSS descomplicado: Consulte informações previdenciárias

O Meu INSS é uma plataforma digital que permite aos cidadãos acessarem informações sobre sua vida previdenciária, como tempo de contribuição, valores de benefícios e agendamento de serviços. Para ter acesso a essas informações, é necessário fazer um cadastro no site do Meu INSS. Neste artigo, explicaremos como consultar o Meu INSS pelo CPF.

O que é o Meu INSS?

O Meu INSS é uma plataforma digital criada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços previdenciários. Por meio do Meu INSS, é possível acessar informações sobre a vida previdenciária, como tempo de contribuição, valores de benefícios e agendamento de serviços.

Como fazer o cadastro?

Para ter acesso ao Meu INSS, é necessário fazer um cadastro no site do INSS. O cadastro pode ser feito de duas maneiras: pelo site do Meu INSS ou pelo aplicativo do Meu INSS, disponível para Android e iOS.

Para fazer o cadastro, é necessário informar alguns dados pessoais, como CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e número do celular. Além disso, é necessário criar uma senha de acesso.

Como consultar o Meu INSS pelo CPF?

Após fazer o cadastro, é possível consultar as informações previdenciárias pelo CPF. Para isso, basta acessar o site ou o aplicativo (disponível para Android e iOS) e informar o CPF e a senha de acesso.

Quais são os benefícios de consultar a plataforma pelo CPF?

Consultar pelo CPF traz diversos benefícios para os cidadãos. Primeiramente, permite que os cidadãos tenham acesso a informações sobre sua vida previdenciária de forma rápida e fácil, sem precisar se deslocar até uma agência do INSS.



Além disso, consultas pelo CPF permite que os cidadãos solicitem serviços previdenciários de forma mais ágil. Assim, não precisam enfrentar filas e burocracias nas agências do INSS.

Por fim, permite que os cidadãos tenham mais controle sobre sua vida previdenciária. Dessa forma, conseguem acompanhar de perto o tempo de contribuição, os valores de benefícios e as datas de pagamento.

Quais as informações são possíveis ver na plataforma?

Essa é uma plataforma digital que oferece mais de 90 serviços do INSS de forma online. Alguns dos serviços disponíveis são:

Consulta do extrato previdenciário: é possível visualizar informações sobre a vida previdenciária, como tempo de contribuição, valores de benefícios e agendamento de serviços.

Simulação de aposentadoria: é possível simular o valor da aposentadoria e verificar se já é possível se aposentar.

Agendamento de serviços: é possível agendar serviços previdenciários, como aposentadoria e pensão por morte.

Consulta de pedidos: é possível acompanhar o processo ou resultado de um pedido de benefício.

Carta de concessão: é possível visualizar a carta de concessão do benefício, que traz informações sobre o valor do benefício, espécie e número do benefício do INSS, assim como informações relativas ao banco responsável pelo pagamento.

Consulta do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais): é possível visualizar informações sobre os períodos trabalhados, empregadores e contribuições previdenciárias.

Solicitação de aposentadoria e outros benefícios: é possível solicitar serviços previdenciários, como aposentadoria e pensão por morte.

Declaração de benefício: é possível emitir uma declaração de benefício , que comprova o recebimento do benefício.

Localização de agência do INSS: é possível localizar a agência do INSS mais próxima.

Utilização do aplicativo: é possível utilizar o aplicativo para acessar os serviços oferecidos pela plataforma.

O Meu INSS é uma ferramenta criada para dar maior facilidade à vida do cidadão, permitindo que ele tenha acesso a informações sobre sua vida previdenciária de forma rápida e fácil, sem precisar se deslocar até uma agência do INSS. Além disso, permite que os cidadãos solicitem serviços previdenciários de forma mais ágil, sem precisar enfrentar filas e burocracias nas agências do INSS.