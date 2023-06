México se rende a Romo; Dois gols do meio-campista inspiram vitória convincente na Copa Ouro

México venceu seu primeiro jogo sob o comando do técnico interino Jaime Lozanoabrindo o Copa Ouro CONCACAF com vitória por 4 a 0 sobre Honduras na noite de domingo.

luis romo bater goleiro luis lopez com um chute de pé esquerdo de 18 jardas em cerca de 50 segundos, o mais rápido do México Copa Ouro meta. Ele dobrou a vantagem aos 23 minutos com seu terceiro gol internacional, uma cabeçada à queima-roupa após Jess Gallardo cabeceou um escanteio na frente da rede.

Orbeln Pineda marcou aos 52 minutos, driblando na área antes de marcar seu oitavo gol internacional, e luis chavez somou seu segundo internacional aos 64 na cobrança de pênalti.

Diego Cocca foi demitido do cargo de técnico do México após o Liga das Nações da CONCACAFonde o México perdeu para o NÓS. 3 a 0 na semifinal antes de vencer Panamá 1 a 0 para o terceiro lugar.

Em outra ação da Copa Ouro no domingo…

No primeiro jogo da rodada dupla do Grupo B, Haiti bater convidado convidado Catar 2-1 depois Frantzdy Pierrot fez um passe centralizado aos sete minutos dos acréscimos do segundo tempo. Yusuf Abdurisag colocou o Qatar na frente aos 20 minutos e Duckens Nazon empatou o placar no primeiro minuto dos acréscimos do primeiro tempo,

No Grupo A em Fort Lauderdale, Flórida, Trindade e Tobago derrotado São Cristóvão e Nevis 3 a 0 nos gols de alvin jones na 43ª e Eu dirigi Fortune aos 65 mais um autogolo de Jameel Ible na 73ª.