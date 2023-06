MG divulga Processo seletivo com SALÁRIO de quase R$9 MIL

A Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) divulgou abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é a formação de cadastro reserva em cargos de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Monitor Ambiental Habilitado AB; Monitor Educacional; Oficial de Manutenção Predial; Operador de Empilhadeira; Operador de Monitoramento; Agente de Campo; Agente de Serviço Parque – Habilitado; Agente de Serviço Parque Não Habilitado; Ajudante de Manutenção; Analista de Infraestrutura e TIC; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Cozinha Industrial; Auxiliar de Serviços Gerais; Capineiro; Assistente Social; Arquiteto Java; Analista de Suporte;

Recepcionista; Rurícola; Serralheiro; Técnico Contábil; Técnico em Edificação; Técnico em Informática; Tecnólogo em Rede; Telefonista e Viveirista; Farmacêutico; Frentista; Jardineiro; Lavadeiro/Passadeiro; Operador de Motosserra; Porteiro/Vigia; Psicólogo; Carregador; Copeiro/Garçom; Coveiro; Cozinheiro; Desenvolvedor Back End Java; Desenvolvedor Fullstack Php; Digitador; e Analista de Sistemas.

As lotações serão nas seguintes cidades:

Divinópolis, Extrema, Formiga, Frutal, Gouveia, Governador, Guaranésia, Guaxupé, Ibiraci, Iguatama, Ipatinga, Itabira, Itamarandiba, Itamogi, Senador Modestino Goncalves, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Três Corações, Três Pontas, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Valadares, Varginha, Viçosa, Visconde do Rio Branco, Coronel Fabriciano, Diamantina, Itanhandu, Itaúna, Ituiutaba, Iturama, Jaíba, Januária,

Jequitinhonha, Joao Pinheiro, Juiz de Fora, Lambari, Lavras, Peçanha, Pitangui, Poços de Caldas, Pompeu, Ponte Nova, Pouso Alegre, Prados, Resende Costa, Rio Pardo de Minas, Rio Preto, Sacramento, Salinas, Abaeté, Abre Campo, Águas Formosas, Alfenas, Almenara, Andrelândia, Araçuaí, Araponga, Araxá, Arcos, Arinos, Bambuí, Barbacena, Belo Horizonte e Região Metropolitana, Boa Esperança,

Ouro Preto, Pará de Minas, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Santa Rita do Sapucaí, Santo Antônio do Itambé, Santos Dumont, São Francisco, São Joao da Ponte, São Lourenço, São Sebastiao do Paraiso, Machado, Manhuaçu, Manhumirim, Mar de Espanha, Mariana, Matias Cardoso, Monte Santo de Minas, Monte Sião, Montes Claros, Nanuque,

Conselheiro Lafaiete, Conselheiro Pena, Contagem, Cordisburgo, Leme do Prado, Leopoldina, Bocaiuva, Bom Despacho, Bonfim, Brasília de Minas, Buenóplis, Buritis, Camanducaia, Cambuí, Campanha, Campo Belo, Capelinha, Carangola, Caratinga, Cassia, Caxambu, Claudio e Conceição do Mato Dentro.

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.440,40 a R$ 8.892,75, mais benefícios como: vale-alimentação, vale transporte e seguro de vida em grupo, por carga horária de 30 a 44 horas semanais.



INSCRIÇÃO MGS – MG

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h do dia 6 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBFC. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 57,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva a serem aplicadas no dia 30 de julho de 2023;

a serem aplicadas no dia 30 de julho de 2023; prova de títulos, conforme critérios especificados.

O processo seletivo é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL MGS – MG nº 02/2023: clique aqui