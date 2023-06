Miami Dolphins faz uma oferta inicial para a estrela RB Dalvin Cook, por relatório

Reports revelou hoje que agente livre running back Dalvin Cook tem “várias ofertas” na mesa. Equipes como a Jatos, Golfinhos, Broncose patriotas estão de olho em Cook como uma possível adição. Mas calma, porque o golfinhos parecem estar realmente interessados.

De acordo com Barry Jackson do Miami Herald, os Dolphins fizeram uma oferta a Cook. Embora os detalhes da oferta permaneçam desconhecidos, está claro que os Dolphins levam a sério a contratação de Cook em sua equipe. O próprio Cook demonstrou entusiasmo pela ideia, especialmente porque ele é natural de Miami e jogou futebol americano universitário no estado da Flórida.

Vamos retroceder um pouco. O Minnesota Vikings lançou Cook em 9 de junho para economizar algum dinheiro. Ele deveria ganhar US $ 11 milhões em salário-base este ano, com um limite total de US $ 14,1 milhões. Isto é muito dinheiro. Mas Cook não é um jogador comum. Ele é quatro vezes Pro Bowler e alcançou quatro temporadas consecutivas de 1.000 jardas, acumulando 5.024 jardas e 43 touchdowns nos últimos quatro anos.

Agora, aqui está o furo. Cook passou por uma cirurgia no ombro em fevereiro para acabar com suas separações crônicas. Os Dolphins fizeram uma oferta a ele, mas ele não tem pressa em tomar uma decisão. Aparentemente, ele quer uma oferta que atenda às suas expectativas financeiras e está disposto a esperar mesmo além do início do campo de treinamento.

Não se sabe quanto eles vão pagar para Dalvin

Quanto ao golfinhosnão está claro quanto eles estão dispostos a pagar Cozinhar. Ele está em busca de um salário semelhante aos US$ 10,4 milhões que deveria receber do Vikings. Os Dolphins haviam explorado uma troca por Cook no início deste ano, mas não deu em nada. Cook vê Miami como um ajuste perfeito, e quem pode culpá-lo?

Então, vamos ver como tudo isso se desenrola. Cook está demorando com a decisão, e os Dolphins estão esperando ansiosamente para ver se podem garantir esse running back de primeira linha. Com uma lista já empilhada com seis tailbacks e dois fullbacks, os Dolphins significam negócios.