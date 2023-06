Miami Dolphins HC Mike McDaniel decidiu parar de fumar após incidente durante o jogo do playoff do Buffalo Bills

AQuase seis meses após o incidente lateral “vaping”, Mike McDaniel decidiram falar sobre isso. Durante o Curinga da AFC da NFL jogo contra Buffalo Bills, técnico do Miami Dolphins foi acusado por fãs de Cigarro eletrônico quando ele foi visto na câmera levando a mão à boca com um movimento curioso. E agora, em sua aparição no podcast “Pardon My Take” da Barstool Sports, Mike McDaniel abordou esse assunto à sua maneira irônica e misteriosa.

O apresentador Dan Kast perguntou diretamente se ele estava fumando naquele momento. “Vaping? Como vaporizador de água? Hmm. Que pergunta confusa. Não conheço essa tecnologia de que você fala”, O técnico do Miami Dolphins disse sarcasticamente.

“Tendo dito isso, vou deixar vocês com isso. Em vidas passadas, eu vaporizei. Independentemente disso, apenas a ideia de ser algo sobre o qual as pessoas estão falando depois de um jogo de playoff é irritante o suficiente para me provocar a nunca mais fazer isso, e desde então parei, estilo clássico de McDaniel, peru frio, assim como o álcool”, disse Mike McDaniel enquanto Kast e os outros membros do podcast compartilhavam algumas risadas.

“Mas você sabe, tanto quanto durante um jogo… Me desculpe, eu gostaria de ter sido mais instruído sobre o assunto. Só não sei do que vocês estão falando”, expressou da maneira mais “McDaniel”.

Então, no final do dia, O técnico do Miami Dolphins nunca admitiu ou negou nada. O incidente “vaping” durante o jogo AFC Wild Card da NFL contra o Buffalo Bills foi deixado aberto para a imaginação e muito mais interpretação depois de suas palavras no programa Barstool Sports.