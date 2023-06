Miami-mania: Área metropolitana se prepara para Heat e Panthers na série do campeonato

Ha história pode acenar para o calor de Miami e Florida Panthers — duas equipes azarões, disputando os campeonatos em suas respectivas ligas, na mesma região metropolitana.

O Aquecer dica fora do Finais da NBA na quinta-feira em Denverenquanto o Panteras tem que esperar até sábado para o jogo 1 do Final da Copa Stanley contra o Cavaleiros de Ouro de Las Vegas. Mas se ambas as equipes saírem vitoriosas, será a primeira vez que duas equipes da mesma cidade venceram o NBA e NHL campeonatos na mesma temporada.

Ambas as equipes entraram na pós-temporada como oitavas-de-chave

Em uma coincidência ainda mais surreal, o Aquecer e Panteras ambos estavam entre os últimos times a entrar na pós-temporada.

O Heat precisava se recuperar para derrotar o búfalos de Chicago no torneio play-in apenas para pegar a oitava cabeça-de-chave na Conferência Leste, mas Miami correu com ele. Jimmy Butler levou o Heat a três vitórias consecutivas na série e uma segunda Finais da NBA aparecimento em quatro anos.

O Panteras foi um time curinga no NHLda Conferência Leste e teve que eliminar o cabeça-de-chave e recordista Boston Bruins para dar início à sua corrida surpresa para a série do campeonato.

A alegria de Miami é a dor de Boston

Ambos os Aquecer e Panteras foi para a estrada e derrubou um favorecido Boston equipe, em mais uma estranha semelhança entre os dois Miamifranquias baseadas.

O Bruins gravou um NHL-recorde 135 pontos na temporada regular, mas perdeu o jogo 7 na primeira rodada em jardim TDpermitindo Flórida avançar. O celtas‘ a temporada terminou em um jogo 7 no TD Garden também, cortesia de uma vitória por 103-84 do Heat visitante nas finais da conferência.