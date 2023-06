Micah Parsons sugere participação importante na defesa do Dallas Cowboys: “Provavelmente vou jogar umas oito posições este ano”

Micah Parsons está se preparando para um papel de “canivete suíço” na próxima temporada com o Dallas Cowboys. De acordo com o outside linebacker, ele se prepara para ser um par arma mais poderosa para a defesa de Dan Quinn. Não só ele tem passado mais tempo na academia. O Novato Defensivo da NFL de 2021 está trabalhando para ser capaz de jogar em diferentes posições.

“Eu penso essa é uma habilidade especial que tenho e quero incorporá-la… Estamos fazendo muitas coisas especiais e não quero revelar muito agora, mas vai ser um ano muito legal. Provavelmente vou jogar em oito posições este ano”,Micah Parsons compartilhado.

Embora ele evidentemente tenha dito isso como uma piada, a parte verdadeira de sua declaração é que ele está trabalhando para tornou-se uma opção para Dan Quinn na posição final defensiva. O outside linebacker já ocupou diversas posições na linha defensiva na última temporada e está ansioso para continuar com sua versatilidade.

“Estou meio fora da onda de saco. Estou mais na onda do impacto. Você vê Aaron Donald e ele poderia ter 12 sacks, mas o impacto ele faz é tão dominante. E você vê caras que têm 16 ou 17 sacks, mas não são considerados ‘caras’. Eu quero ser um cara, não um dos caras. Se você está sempre perseguindo, então você nunca está alcançando. Não estou perseguindo algo … estou tentando alcançar “, disse Parsons.

Então, aparentemente, ele não está satisfeito em apenas registrar sacos para Dallas Cowboys’ defesa. Micah Parsons estará procurando por mais participação com motivação e inspiração para seus companheiros, bem como com interceptações e recuperações de fumble.