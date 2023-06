Michael Eric Dyson critica a Suprema Corte por proibir ações afirmativas

O impacto do Decisão SCOTUS é sísmico… as universidades privadas e públicas não podem mais considerar a raça como fator de admissão. Muitos defensores da ação afirmativa temem que estudantes brancos e asiáticos sejam agora significativamente favorecidos no ensino superior, em detrimento de outros grupos minoritários. A decisão certamente terá repercussões no ambiente de trabalho.