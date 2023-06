Michael J. Fox afirma que está ficando mais difícil lidar com Parkinson enquanto ele comemora o aniversário de seu filho

Michael J. Fox reservou um tempo para comemorar o aniversário de 34 anos de seu filho e, embora estivesse em clima de comemoração, também sabia que sua doença estava cobrando seu preço e está se tornando mais difícil.

“Feliz aniversário para meu grande bebê saltitante @palekidd, você é o melhor”, J. Fox escreveu para ele em sua postagem no Instagram, acrescentando também “Orgulho de ser seu pai, eu te amo!”

No mesmo post, mas em outro carrossel, podemos ver Sam soprando suas 31 velinhas, em cima de um delicioso bolo de chocolate.

Michael J. Fox beija o filho na bochecha enquanto os dois abrem grandes sorrisos

Enquanto isso, a esposa de Fox, Tracy Pollan, também compartilhou imagens de um evento tão importante por conta própria, com a mensagem: “Feliz aniversário para o melhor filho de todos! Você enche minha vida com tanta alegria, humor, bondade e informações aleatórias que eu nunca soube! Eu te amo!“

Nas fotos, Tracy compartilhou imagens de seu filho, a cavalo e em um barco com ela.

O grande romance entre Fox e Pollan

Fox e Pollan são marido e mulher desde 1988 e também são pais das gêmeas Aquinnah e Schuyler, 28, além da filha Esm, 21.

No entanto, Raposa revelou há pouco mais de um mês que sua batalha de mais de 30 anos contra o Parkinson, que está destruindo seu sistema nervoso e habilidades motoras para permanecer uma pessoa independente, estava se tornando “mais difícil.”

“[Parkinson’s] batendo na porta…. não vou mentir, tá ficando difícil. Está ficando mais difícil. Está ficando mais difícil. Tá ficando cada dia mais difícil…. é assim mesmo”, disse Michael J. Fox à CBS Sunday Morning em uma entrevista em 30 de abril.

O ator tinha apenas 29 anos quando foi diagnosticado (agora tem 61) e explicou que está tendo cada vez mais dificuldade para andar e fraturou vários ossos desde que passou por uma cirurgia para remover um tumor benigno na coluna.

“Há um tempo para tudo, e meu tempo para trabalhar 12 horas por dia e memorizar sete páginas de diálogo já passou. “Não há tempo como o futuro: um otimista considera a mortalidade”, escreveu ele em seu quarto livro, “No Time Like the Future: An Optimist Consideras Mortality”, ele escreveu em seu quarto livro.

Fox tornou-se um dos principais ativistas da pesquisa da cura de Parkinson com sua Michael J. Fox Foundation, que levantou mais de $ 1 bilhão desde o ano 2000.