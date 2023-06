Michael J. Fox tropeça e tropeça no palco durante uma conferência De Volta para o Futuro, os fãs prendem a respiração

Michael J. Fox participou de uma exposição De Volta para o Futuro na Filadélfia no domingo e tropeçou durante sua introdução ao painel onde se juntou a Christopher Lloyd e Tom Wilson, que interpretou Biff na série.

Quando todos estavam torcendo depois que ele foi apresentado seguindo Lloyd e Wilson, ele fez uma reverência aos outros atores do painel e então as coisas mudaram.

Michael J. Fox cai no palco da Conferência De Volta para o Futuro@Metrópole

Michael J. Fox mergulhou de cabeça no sofá do painel

Enquanto ninguém esperava que isso acontecesse, imediatamente houve um grande suspiro e gritos do público. Felizmente para todos os envolvidos, ele mergulhou de cabeça e pousou no sofá do painel, e jogou bem levantando os braços em reação à queda.

Assim que todos perceberam que ele chegara com segurança às almofadas do sofá, eles voltaram a aplaudir e aplaudir, agora com um alívio interior quet seu amado ator estava a salvo de todos os perigos.

Como muitos que acompanham as notícias, Michael J. Fox falou à mídia alegando que seu mal de Parkinson está piorando, e alguns meios de comunicação afirmam que a queda foi devido ao agravamento de sua condição com o passar do tempo.

Michael J. Fox é um defensor da pesquisa da doença de Parkinson

Após a queda de Michael J. Fox, muitos veículos apontaram para a entrevista que ele deu à CBS, onde ele admitiu que as quedas são algo que está acontecendo com mais frequência do que antes, e até teve uma grande queda em Manhattan recentemente.

Muitos concordam que ter uma estrela como O defensor de Michael J. Fox para a doença de Parkinson é importante pois parece que há um longo caminho para encontrar uma cura e ele arrecadou mais de 1 bilhão para pesquisas.

Michael J. Fox foi recentemente destaque no noticiário como ele estava comemorando alegremente o aniversário de 30 anos de seu filho em um barco alguns dias atrás.