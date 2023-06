Michael Jordan finaliza a venda do Charlotte Hornets

Michael Jordan está finalizando a venda do Charlotte Hornets. Isso é de acordo com a ESPN NBA repórter Adrian Wojnarowski na sexta-feira.

O negócio, que será divulgado nos próximos dias, deixará a franquia nas mãos de um grupo liderado por Gabe Plotkin (acionista minoritário do Hornets) e Rick Schnall (com participação no Atlanta Hawks).

A transação agora aguarda o comissário da NBA para concluir seu processo de verificação e aprovação, o que é comum nesses tipos de transações, mas não parece ser um problema.

Assim que a venda for concluída, Jordan deverá manter uma participação minoritária na franquia, da qual é o maior acionista desde 2010, quando pagou US$ 275 milhões pela participação majoritária.