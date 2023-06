Michael Jordan provoca Brandon Miller após o draft do Hornets: ‘Você tem que trabalhar’

Tele Charlotte Hornets selecionado Brandon Miller fora do Alabama com a segunda escolha geral no Draft da NFL de 2023 na noite de quinta-feira. Proprietário da franquia Michael Jordan provocou o jovem atacante durante seu telefonema após o anúncio da seleção.

Jordan, de 60 anos, começou a ligação perguntando a Miller se ele já podia jogar uma bola. O novato afirmou que já fazia isso há alguns dias. MJ passou a enfatizar a importância de ir direto ao trabalho.

Hornets LaMelo Ball dirigindo loucamente capturado na câmera

“Você tem que trabalhar, cara” Jordan disse a Miller. “Estou muito orgulhoso, muito feliz de ter você, cara.”

Miller, 20, revelou anteriormente que falou mal de Jordan durante seu treino pré-draft, então o telefonema é provavelmente uma continuação da brincadeira leve entre os dois.

O Maré Carmesim A estrela também chamou Jordan de “velho” antes do draft porque ele acertou um lance livre no treino. Miller também disse Paulo Jorge era o seu GOAT.

LaMelo Ball se aproxima de Brandon Miller

guarda zangões Bola LaMelo também entrou em contato com o novo jogador do Charlotte na noite do draft.

Jordan perguntou a Miller se ele havia falado com Ball e o convocado revelou como o armador do Hornets estava enviando uma mensagem de texto para ele enquanto esperava que seu nome fosse chamado.

Ball, de 21 anos, provavelmente está feliz por ter um atacante de 1,80 m em seu elenco sobre o armador Scoot Hendersonque estaria desafiando Melo pela vaga de titular.

Os fãs do Hornets, no entanto, estavam ansiosos para escalar Henderson e deixaram sua decepção muito evidente. Jordan está atualmente finalizando a venda da franquia.