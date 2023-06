Migos se reúnem no BET Awards para homenagear a decolagem

Os Migos se reuniram no BET Awards de 2023 no domingo à noite … mas o trio agora era uma dupla e eles homenagearam seu falecido colega de banda, Decolarcom uma performance emocionante que trouxe a casa abaixo.

quavo dar Desvio surpreendeu a todos quando eles subiram ao palco uma hora depois do início do evento no Microsoft Theatre em LA para prestar homenagem a Takeoff, que, como você sabe, foi morto a tiros em uma pista de boliche em novembro passado. Dois homens foram posteriormente presos e acusados ​​em conexão com o assassinato de Takeoff.

Vestidos com couro todo preto, os dois Migos deram o pontapé inicial mergulhando em “Hotel Lobby”, uma música produzida por Quavo e Takeoff, enquanto a multidão enlouquecia.

Os efeitos especiais levaram o show aos limites externos com uma nave espacial aparecendo em uma tela grande, que acabou decolando quando as chamas dispararam do palco. Uma imagem enorme de Takeoff então se transformou na tela atrás de Quavo e Offset enquanto eles cantavam e dançavam.

A dupla então lançou o maior sucesso do Migos, “Bad and Boujee”, que disparou para o No. 1 nas paradas da Billboard e foi indicado para melhor performance de rap no Grammy de 2018.

Por qualquer padrão musical, foi um momento memorável e a primeira vez que Quavo e Offset apareceram juntos no palco desde a morte de Takeoff.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ.com