Migos se reúnem no BET Awards pondo fim aos rumores sobre Quavo e Offset após o falecimento de Takeoff

MOs membros restantes do igos, Quavo e Offset, fizeram uma apresentação surpresa da reunião do Migos no BET Awards neste domingo em meio aos rumores de carne que começaram no último Grammy Awards.

Sem que as pessoas saibam, Offset e Quavo subiu ao palco enquanto a silhueta de um ônibus espacial era mostrada nas telas do palco, logo após a voz de Takeoff começar a cantar “Bad N Boujee” com um grupo de coreógrafos que acompanhavam os movimentos dos cantores.

As pessoas clamavam por sua performance enquanto continuavam tocando a música, enquanto outras usavam as redes sociais para expressar seu apoio, incluindo a esposa de Offset, a famosa Cardi B, que tinha um tweet emocionado.

“Não aguento mais… orgulho dos meus filhos”, tuitou Cadi B

Kirsnick Khari Ball, também conhecido como Decolagem foi assassinado do lado de fora de uma pista de boliche em Houston, após o incidente, outro membro do Migos, Offset, compartilhou seus sentimentos.

Quavo e Offset abrem seus corações sobre a morte de seu colega de banda

“Meu coração está partido e tenho tantas coisas a dizer, mas não consigo encontrar as palavras”, elaborou Offset. “Tenho ido dormir e acordado torcendo para que tudo isso seja um sonho, mas é a realidade, e a realidade é um pesadelo.”

Ele também mencionou que “Toda vez que você me via, você não me dava a mínima, você me dava um abraço. Eu gostaria de poder te abraçar uma última vez. Fume uma última vez. Execute uma última vez. Eu sei que alguém com uma alma como a sua está no céu agora. Espero que você possa ver o quanto amamos você e sentimos sua falta. Você deixou um buraco no meu coração que nunca será preenchido.” Concluiu.

Enquanto isso, Quavo também abriu seu coração para o falecimento de seu amigo “Durante todo esse tempo ele teve uma verdadeira paixão pela música. Era o sonho DELE se tornar um rapper porque eu não sabia o que queria fazer”, Quavo elaborou nas redes sociais

“Então ele criou seu fluxo trigêmeo e o resto foi HISTÓRIA. Ele nunca se preocupou com títulos, créditos, ou qual o homem que mais brilhava, não era ele. Ele não se importava com nada disso, desde que o trouxessemos de volta para casa, para a família.!” Quavo concluiu.