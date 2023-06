Milhares se juntam à greve dos roteiristas e se reúnem em Los Angeles

A greve dos roteiristas não dá sinais de diminuir, já que um enorme enxame de pessoas compareceu a um comício mais de um mês e meio depois que os membros do WGA decidiram que já era o suficiente.

Milhares de escritores se reuniram no Pan Pacific Park em Los Angeles na quarta-feira … com uma tonelada deles carregando seus cartazes de piquete e vestindo suas camisetas azuis do WGA Strike.