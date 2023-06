Mili tem novas vagas de emprego em todo o país

A renomada empresa de produtos de higiene e limpeza, Mili, acaba de anunciar uma série de oportunidades de emprego em diversas regiões do país. Com uma trajetória de sucesso e uma sólida reputação no mercado, a companhia busca expandir sua equipe e oferecer oportunidades de crescimento profissional aos interessados. Além disso, a empresa se destaca pelos seus benefícios atrativos e ambiente de trabalho colaborativo.

Mili abre vagas de emprego em todo o país

Ao ingressar na equipe da Mili, os funcionários têm acesso a uma variedade de benefícios que visam valorizar e cuidar de seu bem-estar. Dentre os principais benefícios oferecidos estão:

Plano de saúde abrangente, incluindo assistência médica, odontológica e psicológica.







Programas de incentivo à qualidade de vida, como academias ou reembolso de atividades esportivas.







Possibilidade de desenvolvimento profissional através de treinamentos e cursos.







Ambiente de trabalho seguro e inclusivo, com políticas de diversidade e igualdade.







Flexibilidade de horário e possibilidade de trabalho remoto, quando aplicável.







Participação nos lucros e resultados da empresa.







Oportunidades de crescimento interno, com programas de desenvolvimento de carreira.







Vale-alimentação ou refeição, de acordo com a política da empresa.







Vale-transporte ou auxílio combustível, dependendo da localização.







Programas de reconhecimento e premiações.







Convênios com instituições de ensino e empresas parceiras.







Espaços de lazer e descanso nas unidades da empresa.







Ambiente de trabalho colaborativo e equipe engajada.







Cultura organizacional sólida, pautada pela ética e pelo respeito.

A Mili disponibiliza diversas vagas de emprego em diferentes áreas e regiões do país. Confira algumas das oportunidades atualmente em aberto:

Assistente Administrativo – São Paulo/SP.







Analista de Marketing Digital – Rio de Janeiro/RJ.







Supervisor de Produção – Curitiba/PR.







Auxiliar de Logística – Porto Alegre/RS.







Técnico em Segurança do Trabalho – Belo Horizonte/MG.







Vendedor Externo – Fortaleza/CE.







Estagiário de Recursos Humanos – Brasília/DF.







Operador de Máquinas – Manaus/AM.







Analista de Qualidade – Salvador/BA.







Assistente Financeiro – Recife/PE.







Coordenador de Vendas – Belém/PA.







Auxiliar de Produção – Florianópolis/SC.







Gerente de Contas – Goiânia/GO.







Analista de Logística – Campinas/SP.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis na Mili, os interessados devem acessar o portal de empregos 123empregos. No site, basta realizar o cadastro e buscar pela vaga desejada utilizando o filtro de pesquisa. Ao encontrar a vaga de interesse, é possível se candidatar diretamente pelo próprio portal, seguindo as instruções disponíveis.



É importante ressaltar que todas as etapas do processo seletivo serão conduzidas pela companhia em parceria com o portal 123empregos. Os candidatos selecionados serão contatados pela equipe de Recursos Humanos da empresa para dar continuidade ao processo de seleção.

Sobre a empresa

Fundada há mais de 35 anos, a Mili é uma empresa brasileira que se consolidou como uma das principais referências no mercado de produtos de higiene e limpeza. Com uma ampla linha de produtos que inclui papel higiênico, papel toalha, fraldas descartáveis, absorventes e produtos de limpeza doméstica, a Mili tem o compromisso de oferecer qualidade, praticidade e bem-estar aos seus clientes.

Além disso, a empresa investe em tecnologia de ponta e sustentabilidade, buscando constantemente aprimorar seus processos produtivos e reduzir o impacto ambiental de suas operações. A companhia também se destaca por valorizar o desenvolvimento de seus colaboradores, oferecendo oportunidades de crescimento profissional e um ambiente de trabalho colaborativo e inspirador.

