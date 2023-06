ministro confirma prazo para liberação do edital

Confira os esclarecimentos

O concurso EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) teve mais informações divulgadas nesta segunda-feira, 19 de junho.

Os esclarecimentos vieram por parte do ministro da educação, Camilo Santana, durante entrevista ao programa “Bom dia Ceará”.

Camilo destacou que o edital com 681 vagas será liberado no segundo semestre de 2023. Além disso, deixou claro a importância do certame e da realização de novas contratações: “A EBSERH irá fazer concurso público no segundo semestre para ampliar o atendimento em todo o Brasil dessa rede hospitalar, que é tão importante”.

Vagas concurso EBSERH

As vagas serão distribuídas em 39 unidades. As 681 vagas serão para:

área médica – 551 vagas, em 69 especialidades

área assistencial – 98 vagas, em 39 especialidades

área administrativa – 34 vagas, em 14 especialidades

Lista de instituições

Hospital Universitário da UFMA (HU-UFMA) — São Luiz/MA;

Hospital Universitário do Piauí (HU-UFPI) — Teresina/PI;

Complexo Hospitalar da UFC (Hospital Universitário Walter Cantídio CH-UFC/HUWC-UFC) — Fortaleza/CE;

Complexo Hospitalar da UFC (Maternidade Escola Assis Chateaubriand CH-UFC/MEAC-UFC) — Fortaleza/CE;

Hospital de Doenças Tropicais (HDT-UFT) — Araguaína/TO;

Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB-UFRN) — Santa Cruz/RN

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN) — Natal/RN;

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC-UFRN) — Natal/RN;

Hospital das Clínicas da UFPE (HC-UFPE) — Recife/PE;

Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB) — João Pessoa/PB;

Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros (HU-UNIVASF) — Petrolina/PE;

Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG) — Campina Grande/PB;

Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB-UFCG) — Cajazeiras/PB;

Hospital Universitário da UFS (HU-UFS) — Aracaju/SE;

Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS) — Lagarto/SE;

Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES-UFBA) —Salvador/BA;

Maternidade Climério De Oliveira (MCO-UFBA) — Salvador/BA;

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA-UFAL) — Maceió/AL;

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares — Brasília/DF;

Demais hospitais

Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) — Brasília/DF;

Hospital das Clínicas da UFG (HC-UFG) — Goiânia/GO;

Hospital Universitário da UFJF (HU-UFJF) — Juiz de Fora/MG;

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG-UNIRIO) — Rio de Janeiro/RJ;

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP-UFF) — Niterói/RJ;

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM-UFES) — Vitória/ES;

Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG) — Belo Horizonte/BH;

Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD) — Dourados/MS;

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS) — Campo Grande/MS;

Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM-UFMT) — Cuiabá/MT;

Hospital de Clínicas da UFTM (HC-UFTM) — Uberaba/MG;

Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCAR) — São Carlos/SP;

Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Maternidade Victor Ferreira do Amaral CHC-UFPR (MVFA-UFPR) — Curitiba/PR;

Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Hospital de Clínicas da UFPR CHC-UFPR (HC-UFPR) — Curitiba/PR;

Hospital Universitário da UFSC (HU-UFSC) — Florianópolis/SC;

Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM) — Santa Maria/RS;

Hospital Escola da UFPel (HE-UFPel) — Pelotas/RS;

Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior (HU-FURG) — io Grande/RS;

Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV-UFAM) — Manaus/AM;

Complexo Hospitalar Universitário da UFPA (Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza CHU-UFPA/HUBFS) — Belém/PA;

Complexo Hospitalar Universitário da UFPA (Hospital Universitário João de Barros Barreto CHU-UFPA/HUJBB) — Belém/PA;

Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-Unifap) — Macapá/AP;

Hospital de Clínica da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) — Uberlândia/MG.



Salários concurso EBSERH

Os salários variam a depender do cargo e da carga horária específica. Veja:

Nível técnico 24h semanais: R$ 2.502,87; 36h semanais: R$ 3.754,29; e 40h semanais: R$ 4.171,99.

Nível superior Enfermeiro – 36h semanais: R$ 7.715,96; Médico – 24h semanais: R$ 9.973,13; 40h semanais (diversas especialidades): iniciais que podem chegar a R$ 19.614,63; 30h semanais (diversas especialidades): iniciais que podem chegar a R$ 10.564,32; e Jornalista – 25h semanais: R$ 4.541,26.



Além das remunerações, os servidores do concurso EBSERH ainda receberão os seguintes benefícios:

Auxílio alimentação: R$ 563,16

Auxílio pré-escolar: R$ 183,72

Auxílio a pessoa com deficiência (para colaborador cujo filho ou dependente seja pessoa com deficiência): R$ 207,48

Assistência médica e odontológica.

Requisitos específicos do concurso EBSERH

Os requisitos específicos de cada cargo para área administrativa são:

Analista Administrativo: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Administração, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro Profissional no Conselho Regional de Administração. Para áreas específicas, foi exigido o título de especialização no cargo pretendido.

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Administração, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro Profissional no Conselho Regional de Administração. Para áreas específicas, foi exigido o título de especialização no cargo pretendido. Advogado: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro Profissional na Ordem dos Advogados do Brasil.

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro Profissional na Ordem dos Advogados do Brasil. Analista de Tecnologia da Informação: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação na área de informática ou em qualquer área de formação com pós-graduação em informática (carga horária mínima de 360 horas), fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação;

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação na área de informática ou em qualquer área de formação com pós-graduação em informática (carga horária mínima de 360 horas), fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; Arquiteto: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Arquitetura, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo.

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Arquitetura, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo. Engenheiro Civil: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro Profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Para áreas específicas, foi exigido o título de especialização no cargo pretendido.

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro Profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Para áreas específicas, foi exigido o título de especialização no cargo pretendido. Jornalista: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Jornalismo, reconhecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional em órgão de classe.

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Jornalismo, reconhecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional em órgão de classe. Tecnólogo em Gestão Hospitalar: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação Tecnológica em Gestão Hospitalar, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro no conselho Regional de Administração.

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação Tecnológica em Gestão Hospitalar, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro no conselho Regional de Administração. Assistente Administrativo: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação.

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação. Técnico em Contabilidade: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de curso técnico em Contabilidade, reconhecido pelo Ministério da Educação;

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de curso técnico em Contabilidade, reconhecido pelo Ministério da Educação; Técnico em Segurança do Trabalho: Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de curso Técnico em Segurança do Trabalho, fornecido por instituição educacional reconhecida pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Ministério do Trabalho e Emprego.

Área assistencial

Para área assistencial, os requisitos dos cargos são:

Enfermeiro: diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem. Para áreas específicas da enfermagem, foi exigido ao candidato o diploma de Reisidência na área pretendida;

diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem. Para áreas específicas da enfermagem, foi exigido ao candidato o diploma de Reisidência na área pretendida; Técnico em Enfermagem: certificado, devidamente registrado, de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de curso Técnico em Enfermagem; e registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem;

certificado, devidamente registrado, de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de curso Técnico em Enfermagem; e registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem; Técnico em Enfermagem – Saúde do Trabalhador: certificado, devidamente registrado, de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de curso Técnico em Enfermagem em Saúde do Trabalhador; e Registro Profissional no Conselho Regional de Enfermagem;

certificado, devidamente registrado, de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de curso Técnico em Enfermagem em Saúde do Trabalhador; e Registro Profissional no Conselho Regional de Enfermagem; Assistente Social: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Serviço Social;

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Serviço Social; Biólogo: Diploma, devidamente registrado de curso de graduação em Biologia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Biologia.

Diploma, devidamente registrado de curso de graduação em Biologia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Biologia. Biomédico: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Biomedicina, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Biomedicina.

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Biomedicina, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Biomedicina. Cirurgião Dentista: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Odontologia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Odontologia. Para áreas específicas da odontologia foi exigido ao candidato o diploma de Reisidência na área pretendida;

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Odontologia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Odontologia. Para áreas específicas da odontologia foi exigido ao candidato o diploma de Reisidência na área pretendida; Farmacêutico: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Farmácia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Farmácia. Para áreas específicas da farmácia foi exigido ao candidato o diploma de Reisidência na área pretendida;

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Farmácia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Farmácia. Para áreas específicas da farmácia foi exigido ao candidato o diploma de Reisidência na área pretendida; Físico – Física Médica – Radiodiagnóstico: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Física Médica, ou Física, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Título de especialista em Física Médica em Radiodiagnóstico, reconhecido pela Associação Brasileira de Física Médica ou instituição similar;

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Física Médica, ou Física, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Título de especialista em Física Médica em Radiodiagnóstico, reconhecido pela Associação Brasileira de Física Médica ou instituição similar; Fisioterapeuta: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Fisioterapia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Para áreas específicas da fisioterapia foi exigido ao candidato o diploma de Reisidência na área pretendida;

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Fisioterapia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Para áreas específicas da fisioterapia foi exigido ao candidato o diploma de Reisidência na área pretendida; Fonoaudiólogo: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Fonoaudiologia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Fonoaudiologia;

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Fonoaudiologia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Fonoaudiologia; Nutricionista: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Nutrição, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Nutrição.

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Nutrição, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Nutrição. Pedagogo: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Pedagogia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação.

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Pedagogia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação. Profissional de Educação Física: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Educação Física, Bacharelado ou Licenciatura, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Educação Física.

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Educação Física, Bacharelado ou Licenciatura, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Educação Física. Psicólogo : Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; Residência em Psicologia na área de pretendida; e registro profissional no Conselho Regional de Psicologia.

: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; Residência em Psicologia na área de pretendida; e registro profissional no Conselho Regional de Psicologia. Tecnólogo em Radiologia: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação Tecnológica em Radiologia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia.

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação Tecnológica em Radiologia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia. Terapeuta Ocupacional: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Terapia Ocupacional, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Terapia Ocupacional, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Técnico em diversas especialidades: para candidatos aos cargos de técnico foi exigido certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de curso Técnico na área pretendida reconhecido pelo Ministério da Educação.