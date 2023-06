Ministro sinaliza que mais cortes podem ocorrer

O Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT) disse em entrevista nesta terça-feira (20) que novos cortes podem ser concretizados no Bolsa Família. De acordo com ele, a pasta ainda segue em processo de análise e de atualização dos dados e informações de cada um dos usuários do programa de assistência social.

“A meta é chegar até dezembro com um Cadastro Único muito eficiente, como já foi no passado. Ele estava desatualizado com dados desde 2016. Já temos mais de 12 milhões de famílias atualizadas, mas ainda temos que chegar a um total de 21 milhões. A cada vez mais estamos encontrando pessoas que não tinham o direito e que foram excluídas”, disse o Ministro.

Segundo Wellington Dias, mais de 1,5 milhão de pessoas já foram excluídas do programa Bolsa Família desde o início deste ano. O Ministro argumenta que os cancelamentos ocorrem porque o Ministério estaria descobrindo que várias pessoas recebiam o dinheiro do benefício, mesmo sem cumprir as regras de limite de renda.

Hoje, as normas gerais do Bolsa Família indicam que é necessário ter uma renda per capita de até R$ 218 para ter direito de seleção. Se o cidadão já está dentro do programa e teve um aumento de renda depois da entrada, pode seguir dentro do benefício por mais dois anos, desde que esta renda per capita não ultrapasse a marca de meio salário mínimo, ou seja, R$ 660.

“Mais de 1,5 milhão de pessoas já foram excluídas. Elas estão saindo por causa do tamanho da renda, por causa do emprego. Nós estamos tendo notícias boas, geramos mais de 700 mil empregos no Brasil. A equipe econômica do Governo está garantindo condições para que as pessoas tenham uma elevação da renda”, disse ele.

Novas entradas

Se, por um lado, o Ministro reconhece que muitas pessoas tiveram as suas contas excluídas do Bolsa Família, por outro há a ideia de que outros cidadãos conseguiram entrar no benefício social. Tais seleções ocorreram por causa da realização da chamada busca ativa pelos municípios.

“Mas além disso, nós estamos dando a mão para as pessoas que estavam fora. Mais de 1,2 milhão de pessoas que estavam passando fome passaram a fazer parte do Bolsa Família”, completou o Ministro do Desenvolvimento Social na mesma entrevista.

De todo modo, reportagem publicada recentemente pelo jornal Folha de São Paulo aponta que pouco mais de 400 mil brasileiros estão na chamada fila de espera. São cidadãos que cumprem todas as regras de entrada do programa, mas que mesmo assim não estão recebendo nada.



Você também pode gostar:

Dias respondeu sobre este assunto em uma entrevista na segunda-feira (19) concedida ao Portal Metrópoles. De acordo com ele, a ideia é zerar esta fila até o fim do próximo mês de dezembro.

“Nós chegamos a ter até 3,5 milhões nessa fase do último governo na fila. Tinha zerado, e nós vamos zerar de novo. A ordem do presidente é até dezembro a gente zerar”, declarou o Ministro.

Bolsa Família em junho

Dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Social apontam que mais de 21 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do Bolsa Família neste mês de junho. A pasta afirma que o valor médio de pagamentos para este mês é de R$ 705, o maior da história.

Os pagamentos, aliás, foram iniciados nesta segunda-feira (19). Para saber exatamente qual é o dia do seu recebimento, é necessário se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS). Veja no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 19 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 2: 20 de junho (terça);

Usuários com NIS final 3: 21 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 4: 22 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 5: 23 de junho (sexta);

Usuários com NIS final 6: 26 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 7: 27 de junho (terça);

Usuários com NIS final 8: 28 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 9: 29 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 0: 30 de junho (sexta).