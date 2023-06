Missed Fists: Comediante canaliza Michael Jackson em hilário vídeo de treinamento de MMA

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos as lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados, onde parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Enquanto alguns argumentam que o UFC 289 não é exatamente um thriller, eu diria que essa é uma atitude ruim de se ter quando se trata de assistir a esportes de combate e, francamente, você pode simplesmente vencer se quiser ser assim. . Montar um cartão pay-per-view nem sempre é tão simples quanto preto ou branco, embora eu saiba que todos nos lembramos do tempo em que os eventos do UFC eram menos frequentes e os fãs estavam fora da parede a qualquer momento que pudessem sintonizar para assistir a algum octógono Ação. É da natureza humana ter seu interesse diminuído quando você recebe muito de uma coisa boa.

Ouça, você não está sozinho em se sentir assim e se o fluxo constante de conteúdo do UFC não é o seu Jam, talvez tudo que você precisa fazer é dar uma olhada no Homem no Espelho e reavaliar suas prioridades.

Ou apenas aproveite este vídeo ridículo e bizarro de um homem implementando movimentos de Michael Jackson no treinamento de MMA.

Billie Jean.

(Cara, Michael Jackson teve muitos sucessos.)

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna por suas listas semanais dos melhores nocautes e submissões, e para @Grabaka_Hitman por carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e participe do Patreon, se puder.)

O talentoso sujeito no vídeo acima é Akamz, embora não pareça que eu precise contar isso a ninguém, já que ele tem 24 milhões de seguidores no TikTok e outros 2,2 milhões no Instagram. Aparentemente, estou atrasado para a festa, mas o que mais há de novo?

Evocar MJ também é algo comum para o comediante, já que ele também fez vídeos hilários imaginando como seria se o “Rei do Pop” trouxesse seus talentos prodigiosos para tênis, basquete e futebol.

Qual é a melhor parte? Estou dividido entre o movimento da cabeça com as mãos para baixo e o Moonwalker inclinando-se para evitar o speed bag. É tudo dinheiro. Um grande agradecimento a Akamz e seu treinador Pascal por se comprometerem com essa tolice e dar aos fãs de luta algo para sorrir.

(agora vamos apenas esperar que nenhum lutador de verdade tente isso e seja morto)

Ele marcou contra Gautier. Vuk Lekic

Então, novamente, talvez Vuk Lekic pudesse ter usado alguns dos movimentos evasivos de Akamz, já que ele não chegou perto de escapar de um chute na cabeça de Ateba Gautier no Titan FC 82 no fim de semana passado em Novi Sad, na Sérvia.

Gautier, um prospecto peso médio de Camarões, está com 4-1 agora, com suas últimas três vitórias vindo por nocaute no primeiro round. Ele ainda não enfrentou nenhuma competição legítima (sua primeira vitória por nocaute foi contra o primeiro e único Jan Lysak), então vamos ficar de olho na progressão de Gautier quando ele subir para o próximo nível.

Esse foi o segundo melhor nocaute da noite, já que o veterano do UFC Alex Oliveira marcou um nocaute insano de judô no evento co-principal que você precisa conferir, caso ainda não tenha visto.

Você pode assistir a um replay completo do Titan FC 82 no UFC Fight Pass.

Kyle Driscoll x James Lynch

David Lopez x Connor Wilson



Também no Fight Pass, o Cage Warriors realizou um evento em San Diego que culminou com uma surra de Kyle Driscoll em James Lynch.

Ame o instinto de finalização mostrado por Driscoll quando ele imediatamente se lançou sobre um Lynch vacilante para selar o acordo.

Pontos de bônus, eu acho, por mergulhar da gaiola depois de mostrar um pouco de amor a Steve-O (que estava no comentário) e depois imitar fumar maconha em comemoração. Steve-O tem tanta moeda social com as pessoas hoje em dia? Aparentemente sim.

Driscoll é o mais próximo que você pode chegar de lutar no UFC sem realmente ter feito isso. Ele venceu uma decisão na Contender Series em 2020, mas não foi contratado, ele perdeu uma luta no evento principal do Cage Warriors contra Chris Hardwick em julho passado e Hardwick agora está atrelado a seu próprio teste na Contender Series (por que Hardwick não foi apenas assinado imediatamente é toda uma outra conversa), e você tem que pensar que ele está de volta no radar do UFC após esta vitória.

Quem se destacou foi o peso-mosca David Lopez, que se livrou de um começo difícil contra Connor Wilson e finalizou com um mata-leão no segundo round.

Não parecia bom para Lopez no início, pois Wilson o sangrou nos pés.

Mas eles estão misturando artes marciais por aí e Lopez foi com tudo nas costas e garantiu o estrangulamento que pareceu deixar Wilson inconsciente por um ou dois segundos, o que foi rapidamente percebido pelo árbitro Herb Dean.

Uma salva de palmas para o vitorioso Lopez e para Wilson, que abordou a derrota no Instagram e já quer se recuperar.

Sahil Siraj vs. Patrik Pietila

Nossa última parada na terra do Fight Pass nos leva ao Fight Club Rush 16 em Vasteras, Suécia, onde Sahil Siraj eliminou o duas vezes competidor do Bellator Patrik Pietila com eficiência assustadora.

Esse é aquele em que você gostaria de vê-lo cancelado. Siraj estava pousando tão bem que não iria melhorar para Pietila.

Matheus Alves vs. Ricardo Maciel

Alan Silva vs. Lucas Silva



Temos um empate para o Humpty Dumpty Fall of the Week desta semana, já que dois competidores no Lajeado Fight 2 no Brasil acabaram caídos contra o cage.

Nisso primeiro clipe (desculpa a falta de incorporação, a função não está funcionando por algum motivo, OBRIGADO ELON), você sabia que alguém estava se metendo pelo jeito que Matheus Alves e Ricardo Maciel estavam parados um de frente para o outro e balançando. Desta vez, o cara ou coroa caiu a favor de Alves.

Quanto ao segundo clipenós odiamos ver Silva no crime de Silva, mas o nocaute de Alan Silva sobre Lucas Silva foi desagradável demais para deixar passar.

Apenas um lembrete, duvidamos que muitos fãs de luta tenham perdido os destaques do espetacular evento Colosseum 2 da KSW, mas se por acaso você perdeu, certifique-se de acompanhar os melhores momentos de um dos maiores shows do ano.

