Missed Fists: nocaute horrível deixa lutador mutilado no tatame

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos as lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados, onde parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Na semana passada, os fãs de luta tiveram mais do que o suficiente de ação mainstream do MMA com o UFC, Bellator e o PFL, todos lançando ofertas dignas de atenção (a milhagem pode variar de como o UFC Vegas 75 parecia no papel, mas ei, não acabou mal!), então não podíamos espremer um Missed Fists, mas esta semana estamos de volta com força total.

Força total é a escolha perfeita de palavras aqui, pois é exatamente assim que eu descreveria esse golpe em nosso clipe de abertura.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna por suas listas semanais dos melhores nocautes e submissõese para @Grabaka_Hitman por carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e participe do Patreon, se puder.)

Jimmy Roach x Caleb Williams

É hora de novo, pessoal. Aquela vez em Missed Fists, onde lembramos que, se você está tentando uma finalização e seu oponente o levanta a mais de um metro do tapete, DEIXE F ****** GO.

Não pense nisso. Não tente ser um herói. Apenas deixe ir. Seja como Elsa. Deixa para lá.

Eu gostaria de ter avisado Caleb Williams sobre isso, mas posso pelo menos avisá-lo antes de assistir. De um evento do Synergy FC em Kansas City, Kansas, aqui está um dos nocautes de slam mais grosseiros que você verá este ano.

Jimmy Roach, dedo de vergonha pelo ataque completamente desnecessário. Mas ainda assim, ponta do boné pela pura brutalidade desse acabamento. Realmente não há como Williams ter pensado que segurar aquele armlock era uma boa ideia, mas acho que ele não esperava que Roach fizesse uma reencenação perfeita de Hulk batendo em Loki.

Assistam quantas vezes forem necessárias, seus malucos, e depois vamos em frente.

Khamall Dunkley x Naquan Calderon

Oh, você pensou que estávamos passando para um nocaute menos perturbador? Você me conheceu???

A quilometragem pode variar aqui, dependendo do quanto você está incomodado com o pobre Naquan Calderon que nem conseguiu acertar um soco em sua luta amadora contra Khamall Dunkley (nome incrível) em um evento Flex Fight em Patchogue, NY

O tempo oficial da paralisação foi de cinco segundos, enquanto o tempo não oficial da celebração de Dunkley parecia ser de cerca de um minuto inteiro.

Sebastian Chrobot x Adrian Kucypera

Você está, é claro, familiarizado com Cro Cop. Mas você já conhece o Chrobot?

Esse é Sebastian Chrobot, um peso-galo amador que melhorou para 4-0 com aquela beleza de um chute giratório em um show de MMA da Silésia em Bedzin, na Polônia. O replay em câmera lenta realmente captura o nocaute improvável, pois você pode ver o calcanhar de Chrobot se esgueirar pela defesa de Adrian Kucypera. O golpe corta apenas o suficiente de seu rosto para ativar seu botão de desligar.

Nikolay Aleksakhin x Oberdan Tenorio

Você gosta de chutes giratórios, você diz? E você quer segundos?

Bem, aqui está Nikolay Aleksakhin decapitando Oberdan Tenorio em um show do Open Fighting Championship em Sheregesh, Rússia.

Embora o impacto do chute de Chrobot possa ter sido difícil de identificar à primeira vista, não há mistério aqui. Aleksakhin acerta toda a cabeça de Tenorio com seu golpe giratório e é difícil acreditar que Tenorio esteja remotamente consciente depois.

Lembre-se sempre: girando merda, não pode defender.

As lutas do Open Fighting Championship estão disponíveis para reprodução gratuita no YouTube.

Ausência de Adão vs. polo reis

Jarred Dumond vs. Rúben Aldama

Alex Medellín x Alex Gluzman

Manoel Garcia vs. Tim Cronk



O evento BTC do último sábado em Burlington, Ontário, Canadá, trouxe muitos destaques, culminando com um selvagem entre os veteranos Adam Assenza e Polo Reyes pelo título vago dos leves.

Assenza tem sido um dos pilares da cena MMA de Ontário há algum tempo e Reyes ganhou a reputação de ser uma pessoa louca e livre durante sua breve passagem pelo UFC, então este estava destinado a ser divertido. Não estava destinado a cinco rodadas, já que Assenza sobreviveu a Reyes e o derrotou na terceira rodada.

A luta de Jarred Dumond e Ruben Aldama não foi tão épica, já que Dumond precisou de apenas 28 segundos para acertar Aldama com uma direita e finalizá-lo com golpes de chão.

Abrindo o card, o candidato mexicano peso-galo, Alex Medellin, disparou pela esquerda, manteve-se firme e saiu com a vitória por nocaute no primeiro round.

Como você sabe, se já leu Missed Fists, há duas coisas que amamos por aqui: nocautes de garotos grandes e, bem, amor!

Manuel Garcia nos deu os dois, primeiro vencendo Tim Cronk e depois acertando a proposta.

Parabéns, Manoel!

Travon Eller vs. Foster Eberly

Sabe, sou a favor do pacifismo. Grande cara do pacifismo. Mas se você vai entrar na jaula, tem que dar um soco, mano!

No Ohio Combat League 25, Travon Eller se levantou na cara de Foster Eberly e parecia que a resposta de luta ou fuga de Eberly deu errado, pois ele nem lutou nem voou (isso não parece certo) com os punhos caindo sobre ele. O invicto Eller conquistou um título amador dos meio-pesados ​​com esse nocaute, então certamente pode se orgulhar disso, mesmo que provavelmente gostaria que seu oponente o desafiasse mais.

Vilson Ndregjoni vs. Wendel Araujo

Por outro lado, definitivamente existe algo como ser muito agressivo.

No CFFC 120 (disponível no UFC Fight Pass), o campeão peso-galo Vilson Ndregjoni parou um ataque de Wendel Araujo em seu caminho com um contra-ataque do tipo pisque e você errou que acertou o flush. Ele provavelmente poderia ter desistido porque não havia como Araujo se levantar depois daquele soco.

Deonte Moses Jr. vs. Donte Johnson

Cody Linne vs. E Moriarty



Também no UFC Fight Pass, o peso-pesado amador Deonte Moses Jr. nos deu esse lindo nocaute com chute na cabeça peso-pesado no Anthony Pettis FC 5 em Waukesha, Wisconsin.

Esse é o trabalho de configuração do livro didático lá. Chute no corpo fez seu homem pensar, então o chute alto veio para cima e ao redor da mão. Nem importava que o bloco estivesse ali, só estava fora de posição o suficiente para o golpe final acertar.

Este próximo movimento, não há realmente muito que você possa fazer quando um cara simplesmente pula para frente e atira o joelho em sua grade.

O peso mosca Cody Linne melhorou para 6-1 e agora tem quatro vitórias consecutivas, três delas no primeiro round. Ele tem apenas 23 anos, mas Linne soa como um futuro competidor da Contender Series.

Tsukasa Mizoguchi vs. Kosuke Eda

De Gladiator 022 no Japão:

Como caposa aponta, Tsukasa Mizoguchi e Kosuke Eda essencialmente recriaram o famoso momento Holloway-Lamas… se aquele momento tivesse terminado com um deles sendo colocado na tela.

Mizoguchi está 3-0 agora, enquanto o recorde de Eda cai para um bizarro 13-14-6. Falando em bizarro, confira a foto no perfil Sherdog de Eda.

Jhoset Espinosa vs. Ângela Ravello

Vamos encerrar com destaque para o Inka FC 36, que aconteceu em Lima, no Peru, há menos de 24 horas.

Se você gostou da instância anterior de ficar de pé e bater, vai adorar ver Jhoset Espinosa e Angela Ravello jogando no chão.

Morda, jogue fora e, com sorte, encontre-se no bar mais tarde e compartilhe uma bebida. É disso que se trata a luta, certo?

Um replay gratuito do Inka FC 36 está disponível no YouTube.

E ICYMI e caso você perca Khamzat Chimaev, nós o cobrimos, porque o outro Khamzat esteve ocupado no Brave CF 71 na última segunda-feira. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Khamzat “Borz” Maeev!

Enquete Qual foi o momento mais memorável do Missed Fists esta semana? 0% Golpe de Jimmy Roach (0 votos)

0% O nocaute de cinco segundos de Khamall Dunkley (0 votos)

0% Chute giratório de Sebastian Chrobot (0 votos)

0% Chute giratório de Nikolay Aleksakhin (0 votos)

0% Adam Assenza e Polo Reyes derrubam (0 votos)

0% Outro (deixe um comentário abaixo) (0 votos)

0 votos no total



Vote agora



Se você souber de uma luta ou evento recente que acha que pode ter passado despercebido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no Twitter — @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.