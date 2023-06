Missed Fists: O lutador levanta o oponente pelo pescoço para travar em um desagradável estrangulamento ninja

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos as lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados, onde parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Nada extravagante esta semana, apenas um resumo de alguns dos envios mais desagradáveis ​​(big h/t para Lista semanal de Barrele la leg) Eu vi este ano, qualquer um dos quais seria o favorito para o Melhor de 2023 se acontecesse em uma promoção com cobertura mais ampla.

Portanto, vamos garantir que essas finalizações não sejam desvalorizadas.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna por suas listas semanais dos melhores nocautes e submissões, e para @Grabaka_Hitman por carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e participe do Patreon, se puder.)

Feng Tianhão vs. Janchivnyambuu Batchuluun

Temos três finalizações que poderiam ter liderado o pelotão aqui, então optei pelo visual que vai ficar na minha cabeça por boa parte do futuro previsível: Feng Tianhao literalmente levantando e carregando o oponente Janchivnyambuu Batchuluun pelo pescoço e forçando um tap 10 segundos de partida.

De Wu Lin Feng MMA 65 em Zhengzhou, China:

Não é incomum ver lutadores sendo derrubados por um estrangulamento, mas geralmente acontece contra a cerca com o defensor colocando o pé nela para tentar forçar ou mudar o ângulo. Observando alguém realmente suspenso no ar por um estrangulamento ninja? Vou deixar isso se tornar um avistamento regular, muito obrigado.

Genuinamente curioso se isso foi um tapa por medo e não por necessidade, como: “OK, esse cara pode realmente remover minha cabeça da minha pessoa, estou fora. Melhor prevenir do que remediar.” Se for esse o caso, não o culpe nem um pouco.

Aktore Batyrbek vs. Shakhzod Dzhurakulov

O mesmo pode ser dito de Shakhzod Dzhurakulov, que se viu em uma finalização verdadeiramente terrível no octógono 46 em Almaty, Cazaquistão.

Aktore Batyrbek acabou de decidir misturar uma chave de joelho com um triângulo super apertado e enquanto o triângulo está fazendo a maior parte do trabalho pesado aqui, a ameaça adicional de ter sua perna destruída provavelmente tornou uma decisão fácil para Dzhurakulov desistir.

Adoraria ver um detalhamento de como configurar esse movimento (e como se defender dele!).

Joji Goto vs. Trent Girdham

Hiroaki Suzuki x Taisei Nishitani

Aoi Kuriyama x Marina Kumagai



É isso mesmo, eu tive a ousadia de colocar a impressionante finalização twister modificada de Joji Goto de Trent Girdham do show RIZIN do fim de semana passado em terceiro lugar na ordem. Eu não estou orgulhoso.

Bloqueios espinhais sempre me deixam meio enjoado e esse é um dos piores. Girdham parece estar fazendo a coisa certa, transformando seu corpo em Goto para tentar assumir a posição superior, mas infelizmente apenas sua metade superior cooperou. Sua metade inferior foi presa pelas pernas de Goto, forçando Girdham a quase se dividir em dois quando Goto assumiu o controle de sua cabeça e pescoço.

Apenas … ow.

Claramente, não se pode confiar em meu julgamento quando se trata de avaliar esses inscritos, então vamos às urnas no início desta semana.

Enquete Quem teve a melhor finalização de Missed Fists?

0% Ator Batyrbek (0 votos)



0 votos no total



Vote agora



Também do RIZIN 43, tivemos Hiroaki Suzuki fazendo o contra-ataque perfeito para uma joelhada voadora.

Gosto de acreditar que existe uma realidade alternativa em que Ben Askren fez isso com Jorge Masvidal, mas seria uma realidade alternativa bem louca. Estavam falando Através do Spider-Verse selvagem naquele momento.

Falando em sequências perfeitas, confira este deslizamento e rasgo de Aoi Kuriyama.

Você realmente não pode evitar um ataque enquanto estiver no alcance para pousar sua própria bomba muito melhor do que isso. A gente insiste na falta de fundamentos na trocação de MMA o tempo todo, mas isso é coisa de Kuriyama.

Vitor Zmish vs. Frank Bispo

Mas o nocaute de Vitor Zmish? Não sei se isso é livro didático ou sorte ou o que quer que você queira chamar, mas é definitivamente uma droga.

Do Jungle Fight 117 (lutas completas disponíveis no YouTube) no Rio de Janeiro:

Estou torcendo pela sorte, mas Zmish meio que condicionou Frank Bispo com um forte chute na cabeça momentos antes da chegada. No giro, Bispo supercompensa baixando a cabeça e acertando o chute que o finaliza.

Como diz o ditado: É preciso ser bom para ter sorte e ter sorte para ser bom.

Joffie Houlton x Kenzo Soares Silva

Youssouf Binate x Rijad Jaha

Alioune Nahaye x Alioune Nahaye Peter Colman



Velocidade era o nome do jogo no Ares FC 16 (disponível no UFC Fight Pass), que viu todas as oito lutas terminarem em nocaute ou finalização, incluindo quatro no primeiro round.

Joffie Houlton foi o primeiro vencedor do card e saiu o mais cedo possível, eliminando Kenzo Soares Silva em nove segundos, a finalização mais rápida da história da promoção francesa.

# – 9️⃣ segundos E assim, com um combo DEVASTADOR, Joffie Houlton conquistou a finalização mais rápida da história do ARES! ✨ pic.twitter.com/6eyGiGFnz6 — ARES Fighting Championship (@ares_fighting) 26 de junho de 2023

Dois socos de cabeça e um walk-off adequado. Isso é maravilhoso.

Comparado a isso, o nocaute de 35 segundos de Youssouf Binate sobre Rijad Jaha pareceu uma eternidade, mas vamos dar a ele seus adereços de qualquer maneira.

# – Parece cada vez mais difícil, APENAS fazer Youssouf Binate passar da primeira rodada! ❌ Ele venceu por nocaute após apenas 35 segundos. pic.twitter.com/SwDUBBznsb — ARES Fighting Championship (@ares_fighting) 27 de junho de 2023

Jaha saiu balançando e Binate o fez pagar, balançando-o com uma joelhada antes de sair correndo para deixar Jaha caído contra a cerca.

Depois, Alioune Nahaye, cujo golpe da vitória nem levou a um knockdown, mas deixou o adversário Pedro Colman sentindo tanto desconforto na perna que não teve problema em sinalizar a rendição.

Qualquer um que esteja julgando Colman pode calar a boca. Prefiro ser capaz de andar corretamente em algum momento no futuro próximo do que vencer uma briga boba todas as vezes.

Jacob Silva x Joey Elzea

Também no UFC Fight Pass, do Fury FC 80, aqui está Jacob Silva dando uma surra em Joey Elzea.

E outra:

Silva melhorou para 10-9, com todas as suas vitórias vindo por nocaute ou finalização. Escute, eu sei que Silva não será um campeão mundial tão cedo (ele já ficou aquém em duas oportunidades da Contender Series), mas o homem absolutamente consegue sempre que entra naquela jaula e eu adoraria vê-lo levar um cartão amarelo por pelo menos pelo menos uma aparição adequada com uma grande promoção.

UFC, Bellator, BKFC (!), dê uma chance a esse homem.

Yanis Ghemmouri vs. Mehmosh Raza

Eliézer Primeiro vs. Rayan Atmani

Mohammadseifi Mohsen vs. Noor El Islam



Você sempre ouve reclamações sobre como é fácil burlar o sistema quando se trata de golpes no chão, com alguns lutadores fazendo o Hokey Pokey com as mãos ou dedos no tatame para evitar levar uma joelhada na cara. Bem, você pode culpar as regras ou fazer algo a respeito e, caramba, Yanis Ghemmouri fez algo a respeito.

De Brave CF 72 em Riffa, Bahrein:

Mehmosh Raza provavelmente pensou que havia cronometrado o momento certo de erguer a mão ao se levantar contra a jaula, mas Ghemmouri não caiu nessa. Assim que Raza quebrou o contato com o tatame, o joelho de Ghemmouri voou direto para o lado da cabeça de Raza. Paralisação instantânea.

O nocaute com chute na cabeça de Eliezer Kubanza em Rayan Atmani não foi tão preciso, mas olha as pernas do cara. Você acha que a precisão é tão importante para ele?

Mesmo com Atmani esperando o chute na cabeça, sua defesa foi apenas um pouco fora e aquela pequena janela que ele deixou aberta foi mais do que suficiente para Kubanza disparar aquele 2×4 de perna.

Ainda assim, o nocaute mais esteticamente agradável da semana pode pertencer a Mohammadseifi Mohsen. Este é certamente o vencedor do nosso prêmio Humpty Dumpty, pelo menos:

Mohsen teve um péssimo nado livre Noor El Islam ao cair no tatame.

Se você souber de uma luta ou evento recente que acha que pode ter passado despercebido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no Twitter — @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.