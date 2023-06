Mitch Morse aplaude o foco de Josh Allen em meio ao romance de Hailee Steinfeld e à offseason agitada

Buffalo Bills Centro Mitch Morsesubiu ao pódio na quarta-feira, 14 de junho, na conclusão do minicamp obrigatório da equipe. Durante a coletiva de imprensa, Morse foi questionado sobre sua perspectiva sobre o quarterback.Josh Allenoffseason agitado e emocionante.

Enquanto A ascensão de Allen à fama atingiu novos patamares com sua escolha como o Madden 24 estrela da capa, sua vida pessoal também ganhou as manchetes após seu rompimento com a namorada de longa data Brittany Williams. As aventuras românticas do quarterback com a atriz indicada ao Oscar Hailee Steinfeld na cidade de Nova York criou um burburinho nas mídias sociais, levando um repórter a perguntar sobre a reação do vestiário ao crescimento de Allen celebridade status.

Morse foi rápido em enfatizar que apesar do turbilhão de atenção, o futebol continua sendo o alta prioridade para a superestrela dos Bills. “Desde o início, nada foi mais importante na vida de Josh, além da fé e da família, do que o futebol,” Morse afirmou. Com um sorriso, ele continuou, “Dito isto, ele teve alguns bons meses, sabe?“

O vestiário do Buffalo Bills se une por trás da notável resiliência e comprometimento de Josh Allen

O pivô reconheceu as brincadeiras da equipe, seja sobre Corte de cabelo distinto de Allenseus encontros na cidade de Nova York ou seus louco seleção de capa. Morse reconheceu o significado da capa do Madden, mesmo para alguém que não é um ávido jogador de videogame. Ele expressou sua gratidão pela homenagem, entendendo que é uma conquista notável para Allen e sua família.

“Para nós, trata-se de apoiá-lo e incentivá-lo“, acrescentou Morse.”Nós fornecemos a ele brincadeiras amigáveis, mas ele lida bem com isso. Ele permanece humilde apesar da atenção. No entanto, quando se trata disso, ele ainda é o competidor final, buscando crescimento e melhoria a cada dia. Isso é revigorante porque é exatamente o que você quer do seu quarterback, independentemente de as coisas estarem indo bem ou não.“

Enquanto o entressafra progride, Allen continua sob os holofotes, balanceamento sua vida pessoal com sua dedicação inabalável ao jogo. O Contas’ vestiário está unido, reunindo-se atrás de seu quarterback e alimentando sua unidade para ter sucesso em campo. Com Joh allen’paixão e compromisso com o futebol, a próxima temporada é uma grande promessa para o Buffalo Bills e seu jogador estrela.