MLB Mulling adiamento de White Sox vs. Jogo dos Yankees devido à fumaça do incêndio florestal

Um porta-voz da liga diz-nos … a disputa entre as duas equipas continua por agora, mas se as condições piorarem ou se tornarem muito perigosas para os jogadores e adeptos, irão adiar o jogo.

O representante também nos disse que a liga está se comunicando com especialistas em saúde e clima… e tomará uma decisão com base em suas recomendações.

Como você sabe, as condições de fumaça dos incêndios canadenses afetaram drasticamente a qualidade do ar em Nova York (e no nordeste), levando o Serviço Nacional de Meteorologia a alertar os residentes de que a qualidade do ar é “insalubre”.