MOBI-Rio abre novo processo seletivo com 315 vagas para nível médio

A Companhia Municipal de Transportes Coletivos MOBI – Rio, no estado do Rio de Janeiro, anunciou a realização de um novo processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas para motorista de veículo articulado.

As vagas contemplam candidatos com nível médio.

Ao todo são oferecidas 315 vagas para o cargo de Motorista de veículo articulado.

O salário oferecido pela MOBI – Rio é de R$ 3.382,14 para uma jornada de trabalho de 210 horas mensais.

Quem pode se candidatar?

O candidato deverá apresentar, no ato de nomeação, os requisitos a seguir relacionados:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria E;

Experiência como condutor de veículos de grande porte e transporte coletivo de passageiros;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Inscrições MOBI – Rio

Os interessados em participar do processo seletivo para a MOBI – Rio devem realizar a inscrição entre os dias 28 de junho de 2023 a 30 de junho de 2023, diretamente pelo site da MOBI – Rio.



Atribuições de cargo MOBI – Rio

Motorista de articulado

O motorista é responsável por operar o ônibus articulado de forma segura e eficiente, seguindo as leis de trânsito e as regulamentações locais. Isso inclui dirigir o veículo de acordo com os procedimentos operacionais padrão, respeitando os limites de velocidade e tomando precauções adicionais ao conduzir um veículo de grandes dimensões.

O motorista de ônibus articulado deve ser capaz de manobrar o veículo em áreas de embarque e desembarque de passageiros, bem como em estações de ônibus e terminais. Isso requer habilidades de manobra precisas e atenção aos obstáculos e pedestres ao redor do veículo. Além disso, o motorista também é responsável por estacionar o ônibus de forma adequada e segura.

O motorista de ônibus articulado deve seguir os horários estabelecidos e os itinerários designados. Isso envolve planejar a rota com antecedência, monitorar o tráfego e fazer os ajustes necessários para cumprir os horários de partida e chegada. É importante manter uma programação consistente para garantir que os passageiros sejam transportados de forma eficiente.

O motorista de ônibus articulado é o responsável pelo atendimento aos passageiros durante a viagem. Isso inclui fornecer informações sobre rotas, pontos de parada, tarifas e horários, responder a perguntas dos passageiros e garantir um ambiente seguro e confortável para todos.

O motorista é responsável por realizar verificações básicas de manutenção do ônibus antes de cada viagem, como verificar os níveis de combustível, óleo e água, além de inspecionar os pneus, freios e luzes. Em caso de problemas mecânicos ou operacionais, o motorista deve relatar imediatamente à equipe de manutenção e seguir os procedimentos estabelecidos.

Etapa processo seletivo MOBI – Rio

O processo seletivo para a MOBI – Rio contará com a seguinte etapa:

Análise curricular de caráter eliminatório e classificatório.

O resultado da classificação será publicado no Diário Oficial do RJ, conforme cronograma do ANEXO I do edital.

A divulgação do Resultado Final ficará a cargo da MOBI-Rio e será disponibilizada através do Diário Oficial do RJ.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações sobre o certame.