MODEC está contratando em DOIS ESTADOS

Confira quais são as vagas disponíveis e não perca tempo!

A MODEC, empresa que é maior operadora independente de plataformas FPSO do mundo, está com algumas oportunidades de emprego vagas em solo brasileiro. Posto isso, antes de falar com mais detalhes sobre a empresa, veja quais são as vagas disponíveis e suas respectivas localidades:

Almoxarife / Storekeeper – Efetivo;

Analista de Controle de Custos – Macaé – RJ – Efetivo;

Analista de Gestão e Projetos – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Gestão e Projetos Júnior – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Produto Digital – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Suporte de TI – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Consultor (a) Interno de RH – Santos – SP – Efetivo;

Engenheiro de Projetos – Macaé – RJ – Efetivo;

Engenheiro de Sistemas Rotativos – Macaé – RJ – Efetivo;

Engenheiro de Equipamentos – Santos – SP – Efetivo;

Inspetor de Estruturas – Efetivo;

Marinheiro de Convés – Efetivo;

Operador de Caldeira e Utilidades – Efetivo;

Operador de Carga – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Superintendente de Marinha – Efetivo;

Técnico de Carga – Efetivo;

Técnico de Controle e Sistemas – Efetivo;

Técnico de Segurança do Trabalho – Efetivo.

Mais sobre a MODEC

Sobre a MODEC, é importante ressaltar que, além para oferecer a melhor tecnologia e as melhores soluções para os clientes, a empresa investe em profissionais que gostam de desafios e querem crescer em uma empresa sólida, ética e multicultural.

Trabalhar na MODEC é estar em um ambiente global. Ao todo, a empresa tem mais de 50 anos de experiência na indústria de óleo e gás com atuação nos cinco continentes. Tem muito orgulho de estar no Brasil há 20 anos e apoiar o crescimento do setor de óleo e gás.

Como enviar o currículo?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

