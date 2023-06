Modelo OnlyFans reage a avanços de enteado de bilionário por submarino desaparecido do Titanic

As a busca frenética continua pelos desaparecidos Ocean Gate submersível, um OnlyFans modelo acordou com milhares de notificações e reportagens na imprensa. Para tornar as coisas mais confusas, todos eles estavam vagamente relacionados ao submarino perdido a caminho do local do naufrágio do Titanic. Brian Szasz, o enteado do passageiro Hamish Harding, citou no Twitter uma foto sugestiva da modelo, oferecendo-se com um “sim, por favor!” a uma hipotética oferta erótica.

Enteado de Harding, que foi criticado pelo rapper Cardi B por assistir a um piscar 182 show depois que o submarino desapareceu, revidou os críticos explicando que era sua maneira de “lidar com a notícia”. Ele, no entanto, não abordou suas postagens sobre modelos online.

Modelo OnlyFans acordou com milhares de reações

Perfexia, também conhecida como ‘Brea’, ficou surpresa com as milhares de respostas e curtidas que sua postagem reuniu na quarta-feira. “Omg, estou literalmente acordando, o que está acontecendo”, ela twittou. A modelo respondeu “de jeito nenhum” a uma postagem de ‘Pop Crave’ ilustrando como Brian Szasz “dá sua chance com o modelo OnlyFans”.

Quanto ao enteado de Hamish Harding, Perfexia manteve as coisas civilizadas e respeitosas, simplesmente respondendo “você está em meus pensamentos e orações”.

Submarino Titanic desaparecido: quem são os passageiros dentro do navio?MARCA ENGLISH

Aproximadamente às 20h50 ET na quarta-feira, a conta do Twitter de Szasz ficou offline. Ocorreu depois de mais uma enxurrada de tweets bizarros.

De acordo com o The Guardian, Hamish Harding vive em Dubai com sua esposa Linda e dois filhos Rory e Giles. Brian e Lauren são seus dois enteados.