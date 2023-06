Modelo OnlyFans revela que Kanye West estava em busca de uma nova esposa, revela seus textos

To aqueles que não estão cientes, Kanye West recém-casado estilista de moda de Melbourne Bianca Censores mas ele aparentemente estava fazendo audições para sua nova esposa. Havia um detalhe específico que West aparentemente queria que todas essas garotas que fizeram o teste tivessem em comum. Todos eles tinham que ser australianos, Kanye West estava em busca de uma esposa australiana. OnlyFans modelo Mikaela Testa estava no Podcast White Fox After Hours, onde perguntaram a ela quem era o contato mais famoso que ela tinha em seu telefone. Mikaela não hesitou em nomear Kanye West. Mas ela entrou em muito mais detalhes do que as pessoas esperavam. Dado que nada aconteceu entre eles e Kanye agora é casado, Mikaela não se importou em compartilhar os detalhes.

Kanye não estava apenas tentando encontrar uma nova esposa australiana, mas na verdade estava passando por grupos de amigos no país que o ajudariam a encontrar a mulher ideal. Eventualmente, ele conheceu Censori e o casal já é casado. Isto é o que Mikaela disse: “Eu não quero dizer isso. Kanye West. Peguei o número dele. Mandei um WhatsApp para ele. Só isso. E então ele acabou saindo com uma mulher australiana e também mandou uma mensagem para outra conhecida minha que era uma garota australiana. Talvez ele estivesse trocando mensagens com garotas australianas na época. Ele quer uma garota australiana!”

Kanye West é realmente casado com Bianca Censori?

Devido ao seu comportamento errático constante, as alegações de Kanye West de que ele tinha uma nova esposa foram questionadas por todos nas redes sociais e até mesmo por alguns meios de comunicação. Censori parecia confirmar que ela é realmente casada depois que ela rejeitou os avanços de um homem no TikTok, respondendo que ela é realmente casada. West tem sido visto em público passando algum tempo de qualidade com Censori ultimamente e os dois parecem apaixonados. Depois de se separar de Kim Kardashian em 2021, o agora ex-casal concluiu o divórcio alegando diferenças irreconciliáveis. O famoso ex-casal compartilha quatro filhos, North West, Saint West, Chicago West e Psalm West. Atualmente, eles compartilham a guarda conjunta dos quatro filhos.