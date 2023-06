Modric resiste a oferta da Arábia Saudita e vai ficar no Real Madrid

Lucas Modric está atualmente fazendo uma pausa de todas as coisas Real Madrid no campo de treinamento da Croácia antes da semifinal da Liga das Nações contra a Holanda

Sua ideia ainda é continuar jogando pelo Real Madrid em 2023/24, clube onde sempre sonhou aposentar-se. Isso apesar do fato de que a Arábia Saudita continua tentando contratá-lo.

A oferta é enorme. Fala-se no país árabe em cerca de 80 milhões de euros de Al-Ahly Jeddah, um dos clubes mais tradicionais da Saudi Pro League. Este valor é sete vezes superior ao salário que recebe no Real Madrid, onde é um dos jogadores mais bem pagos.

Aos 37 anos, Modric tem a clara ideia de ficar mais um ano em Madrid, para concretizar um desejo antigo. Ele quer deixar o futebol de elite no clube onde conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões e curtir em primeira mão o remodelado Estádio Santiago Bernabéu.

No entanto, a oferta da Arábia é de fazer qualquer um hesitar.

De qualquer forma, Modric resiste atualmente à ‘pressão’ do futebol árabe, alimentada por uma injeção de recursos aparentemente interminável do governo do país, que está desesperado para impulsionar sua liga nacional e sediar a Copa do Mundo de 2030, seguindo os passos do Catar , um de seus principais rivais regionais.

rejeição de Messi

As autoridades da Arábia Saudita ainda não digeriram bem Leo Messi‘não’ em meio à sua decisão de assinar com o Inter Miami e, portanto, está fazendo de tudo para atrair os melhores jogadores da Europa.

Este é um caminho que foi aberto com Cristiano Ronaldoseguido por Karim Benzema e os líderes sauditas não dão sinais de abandonar a política, mesmo com Messi.

Modric pretende aproveitar ao máximo seu tempo com a seleção croata, que espera levar ao seu primeiro título na Liga das Nações.

Depois disso, ele retornará a Madri em 20 de junho para cumprir as formalidades do que deve ser sua décima segunda temporada com os Los Blancos.