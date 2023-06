Morangos congelados recolhidos por causa da hepatite A nos Estados Unidos: Costco e Walmart, entre as lojas afetadas

Tele Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) emitiu um alerta após uma investigação sobre uma grande quantidade de morangos do México, especificamente da Baja California, que podem estar contaminados com hepatite A.

Quais pacotes estão sendo recolhidos?

Quais supermercados vendem os morangos congelados recolhidos?

Frutas mistas, morangos fatiados e misturas de frutas antioxidantes de alto valor foram vendidos em lojas Walmart em AR, AZ, CA, CO, HI, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MI, MN, MO, MT, ND, NE, NV, NY, OH, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VA, WI, WV e WY.

Rader Farms Organic Fresh Start Smoothie Blend foi vendido nas lojas Costco em CO, TX, CA e AZ. Rader Farms Organic Berry Trio foi vendido em lojas HEB em TX.

A Wawona Frozen Foods distribuiu pacotes recolhidos de Organic DayBreak Blend para as lojas Costco Wholesale no Arizona, Califórnia, Colorado, Utah e Washington.

A FDA solicitou que as lojas que compraram morangos dessas lojas não consumissem mais os morangos e que esses produtos fossem descartados.

Sintomas da Hepatite A

A doença geralmente ocorre dentro de 15 a 50 dias após comer ou beber alimentos ou água contaminados. Os sintomas da infecção pelo vírus da hepatite A incluem fadiga, náusea, vômito, dor abdominal, icterícia, urina escura e fezes claras.

Em alguns casos, principalmente em crianças menores de seis anos, a infecção por hepatite A pode ser assintomática.