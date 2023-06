Moriah Mills faz uma tatuagem de Zion Williamson no rosto em meio ao escândalo da fita de sexo

FWorms estrela pornô Moriah Mills acabou de ter sua conta no Twitter suspensa depois que ela ameaçou expor as fitas de sexo que gravou com A estrela do New Orleans Pelicans, Zion Williamson. Este é sem dúvida o assunto mais falado dentro da NBA nos últimos dias, anda de mãos dadas com tudo o que está acontecendo com Eu Morante. Independentemente das terríveis escolhas de vida que Zion Williamson fez, há também o estado mental preocupante de Moriah Mills. Não são apenas as ameaças que ela fez no Twitter sobre liberar a fita de sexo que ela supostamente gravou com o jogador do Pelicans. Nos textos, fica claro um certo nível de obsessão da ex-atriz pornô que provavelmente acreditava que teria uma vida com o astro da NBA.

Real ou temporário? Moriah Mills tatuou Zion Williamson no rosto (VÍDEO)MARCA ENGLISH

Mas Zion aparentemente interpretou Moriah e essa é a razão pela qual ela reagiu dessa maneira, embora seu último vídeo prove que ela pode estar precisando urgentemente de ajuda psicológica. No vídeo, ela aparece fazendo uma tatuagem no rosto que diz Zion na lateral da bochecha. Vendo como ela está exibindo a tatuagem naquele vídeo, é provável que seja um vídeo anterior antes da luta que ela está mostrando para o próprio Zion. Talvez esse seja o exato momento em que Zion percebeu que ele estragou tudo e provavelmente não deveria ter se envolvido com ela. Mas o estrago está feito e essa situação é extremamente desconfortável para todas as partes. Nenhuma resposta de Zion Williamson foi entregue até agora, o therat de Moriah continua sendo uma possibilidade muito real.

A NBA fez o Twitter deletar a conta de Moriah Mills?

Em meio às constantes ameaças de Moriah Mills, pessoas que torcem por Zion e pela NBA comemoraram quando ela A conta do Twitter foi suspensa. Mas isso levanta muitas questões sobre o envolvimento da NBA na suspensão. Elon Musk continuou defendendo a liberdade de expressão em sua plataforma, mas ainda permite que terceiros influenciem sua decisão de banir essa conta. Não está claro se a NBA ou o próprio Zion Williamson foram os que pressionaram o Twitter a excluir a conta, mas essas perguntas precisam ser respondidas. Não importa o que aconteça com Moriah, fazer uma tatuagem no rosto com o nome de outra pessoa definitivamente não é o caminho a seguir na vida. A única questão que resta é saber se essa tinta é real ou apenas temporária.