Morre Astrud Gilberto, ícone da Bossa Nova, deixando um legado musical além de ‘Garota de Ipanema’

Bcantora brasileira Astrud Gilbertofamoso por gravar “A menina do ipanema” na casa dos 20 anos e alcançando o estrelato internacional na música mundo, faleceu aos 83 anos, conforme confirmado por postagens de mídia social de sua neta e filho.

Em uma declaração sincera do Instagram traduzida do português por CNNSofia, neta de Gilberto, compartilhou a triste notícia, dizendo: “Estou aqui para trazer a triste notícia de que minha avó hoje virou estrela e está ao lado do meu avô João Gilberto. Astrud foi a verdadeira menina que levou a bossa nova de Ipanema para o mundo.”

Paulo Ricci, guitarrista que já havia colaborado com Gilberto, também compartilhou a novidade em sua página no Facebook. Ele postou uma mensagem do filho de Gilberto marcelo, que tocou baixo ao lado de sua mãe no início dos anos 1980. A mensagem de Marcelo expressou a perda e reconheceu a contribuição significativa de Gilberto para a música brasileira: “Acabei de saber do filho dela, Marcelo, que perdemos Astrud Gilberto. Ele pediu para postar isso. Ela foi uma parte importante de TUDO que é música brasileira em o mundo e ela mudou muitas vidas com sua energia. Descanse em paz do ‘chefe’ como ela me chamava.”

Astrud faz da Bossa Nova um fenômeno mundial

Nascido e criado em Rio de Janeiro, Astrud imigrou para os Estados Unidos no início dos anos 1960. Sua descoberta veio em 1963, quando ela foi convidada por seu então marido João Gilberto participar da gravação de um álbum com ele e Stan Getz. Seu verso inglês não planejado em “A menina do ipanema” a levou ao estrelato global, e o álbum ganhou quatro prêmio Grammy.

“Garota de Ipanema” se tornou uma canção icônica regravada por inúmeras lendas da música, incluindo Eartha Kitt, Frank Sinatra, Cher e Amy Winehouse.

Ao longo de sua carreira, Gilberto lançou pelo menos 16 discos originais, começando com seu debut em 1964 intitulado “Getz Au Go Go.” Ela continuou a gravar e fazer contribuições significativas para a música, incluindo uma colaboração com o músico de jazz Chet Baker na pista “Distante“do seu álbum de 1977”Aquela garota de Ipanema.”

Nas décadas de 1980 e 1990, Gilberto formou um sexteto com vários músicos, incluindo seu filho Marcelo, e excursionou pelo mundo. Sua colaboração com o cantor e compositor inglês George Michael na música “Desafinado” em 1996 expandiu ainda mais seu alcance e apresentou a bossa nova ao grande público.

Ela está no Hall da Fama da Música Latina

O último álbum de Gilberto, “Jungle”, foi lançado em 2002, e ela recebeu inúmeros elogios ao longo de sua carreira, incluindo a introdução no International Latin Music Hall of Fame em 2002 e um prêmio Lifetime Achievement da Academia Latina da Gravação em 2008.

Em seu depoimento, Sofia, neta de Gilberto, expressou amor eterno pela avó, destacando seu impacto na bossa nova e afirmando que Astrud sempre terá um lugar especial em seus corações.