Motorista, saiba como consultar veículo pela placa

Como um passaporte, a placa de um veículo transmite uma riqueza de informações sobre seu proprietário e o próprio veículo. Por exemplo, o estado carro foi emplacado, considerando as letras das placas. Mas como você pega um carro pela placa e ter acesso a esses dados? Essa é a informação, que hoje, planejamos dar a você.

Por que é necessário consultar a placa de um carro?

Podemos afirmar com certeza que, como o nosso número do RG e CPF, a placa de um carro ficará com ele o resto de sua vida.

Aqui estão alguns exemplos de situações em que os motoristas podem precisar verificar a placa de um veículo. Acompanhe:

Obter segurança ao comprar um carro;

Recolha de dados em caso de acidente;

Confirmar a ausência de multas e ônus;

Obter acesso às especificações de fabricação do veículo;

Ver se há registro sinistro;

Ter acesso às informações de renovação da CNH e checagem de pontuação na CNH;

Verificação de Registros de Furto/Roubo;

Verificar detalhes de licenciamento e inspeção.

Lembre-se que; dirigir veículo sem placa, é uma infração gravíssima, punível com apreensão do veículo, acréscimo de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 293,47.

Mas, circulando pela cidade, é possível ver veículos sem placa. Tal situação pode ocorrer, considerando que em caso de carro novo, o motorista tem permissão de circular por até 15 dias sem placa.

Quais são as informações necessárias para realizar a consulta de um carro pela placa?

Para realizar a consulta de um carro pela placa, é necessário acesso à internet, e as seguintes informações:



Cadastro na plataforma gov.br: que você pode fazer a partir do número do seu CPF e do cadastramento de uma senha;

Número do CPF ou do CNPJ do proprietário do veículo;

CNH do proprietário;

Documento do veículo;

Número do chassi: uma sequência alfanumérica de 17 caracteres está estampada na parte inferior do chassi do veículo. O número de identificação do veículo é um identificador exclusivo para cada veículo que pode ser usado para detectar falsificações. Verifique com o fabricante ou importador do carro para obter orientação sobre onde localizar o chassi, pois isso varia conforme a marca, modelo e fabricante. Os locais onde o motorista pode encontrar o número de identificação do veículo incluem: motor, painel, maçaneta da porta, espelhos laterais, vidro traseiro e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV);

Número do Renavam: o qual é mais uma base de dados que pode ser utilizada para rastrear o identificador específico de um veículo. No caso de uma blitz, por exemplo, as autoridades podem acessar os registros dos veículos por meio dessa sequência de 11 dígitos. O número do RENAVAM pode ser encontrado no documento CRLV, que agora também está disponível digitalmente.

Como faço para realizar a consulta utilizando o site do SENATRAN?

O Ministério da Infraestrutura afirma que o SENATRAN é responsável por “supervisionar e coordenar os órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização da implementação da Política Nacional de Transportes”.

Assim, se torna possível consultar a situação do veículo por meio da placa na plataforma digital da agência. Desta forma, preparamos um passo a passo de como utilizar o SENATRAN para sua consulta.

Realize o login na plataforma gov.br;

Realize acesso na plataforma digital do SENATRAN;

Informe o número do Renavam, a placa e o CPF/CNPJ do proprietário;

Clique em “Prosseguir”, e você terá todas as informações sobre o seu veículo, como: IPVA, multas, restrição, vistoria, licenciamento, pontuação da CNH, renovação da CNH, registro de furto/roubo, entre outras informações.

Como utilizo o serviço de consulta de placas do DETRAN?

Primeiramente, DETRAN possui a mesma função em cada estado que o SENATRAN desempenha nacionalmente ao fazer cumprir o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e seus regulamentos.

O órgão também é responsável pelo licenciamento de motoristas, educação de segurança no trânsito, coleta de dados e cobrança de multas.

A plataforma digital do DETRAN ainda oferece o serviço de consulta de automóveis pela placa. Siga os seguintes passos para realizar a consulta:

pesquisar em um site de busca, colocando “DETRAN” juntamente com a sigla do estado que você pertence;

Efetue acesso no site do departamento regional;

Na tela seguinte, busque por “consulta de veículo”, ou “veículos” ou ainda “consultar débitos de veículo”, segundo o site;

Faça a seleção da alternativa de consulta, como “seu veículo” ou “veículos de terceiros”;

Faça o preenchimento dos campos obrigatórios.

Esses passos indicados podem variar um pouco, considerando o site de cada estado da federação.

Utilize o conhecimento adquirido com a leitura deste artigo, e conte aos seus amigos, para que eles efetuem também a consulta dos seus veículos.