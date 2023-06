MrBeast recusou viagem no submersível Titanic condenado

MrBeast foi quase uma das pessoas que pereceram no submersível Titanic – mas, para sua sorte, ele teve a visão de evitar a viagem condenada ao fundo do mar.

A estrela do YouTube fez a revelação no domingo, indo ao Twitter para escrever … “Fui convidado no início deste mês para montar o submarino titânico, eu disse não. Meio assustador que eu poderia estar nele.” Ele também anexou uma captura de tela de uma mensagem de texto que diz ter recebido.