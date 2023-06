MUDANÇA CONFIRMADA no INSS cai como uma surpresa e faz aposentados e pensionistas comemorarem

As recentes mudanças no governo continuam sendo amplamente discutidas. A novidade atual é a confirmação da mudança no INSS, que traz alegria e entusiasmo aos aposentados e pensionistas.

O INSS, ou Instituto Nacional do Seguro Social, é um órgão público responsável pelo pagamento de aposentadorias e outros benefícios aos trabalhadores do Brasil. Agora, uma mudança foi confirmada, trazendo felicidade aos aposentados e pensionistas.

O que será alterado no INSS

Atualmente, o instituto é um dos órgãos públicos mais importantes e conhecidos do país. O Conselho Nacional da Previdência Social, ou CNPS, determinou mudanças no sistema de empréstimos consignados oferecidos ao público em questão.

Com essa nova mudança, os bancos e instituições financeiras serão obrigados a respeitar e cumprir prazos para fornecer informações relevantes. Mas, diz-se isso sobre as transações de empréstimos consignados aos aposentados e pensionistas.

O CNPS estabeleceu um prazo de 90 dias para que os bancos se adaptem às novas regras de empréstimo consignado do INSS. Assim, pode ser prorrogado por mais 90 dias, caso seja necessário e devidamente justificado pela rede bancária.

Em suma, agora é responsabilidade dos bancos notificar os aposentados e pensionistas sobre quaisquer mudanças nas operações de crédito relacionadas aos empréstimos consignados. Ademais, isso inclui taxas de juros mensais e anuais, data do primeiro desconto, Custo Efetivo Total (CET) mensal e anual das operações de empréstimo consignado.

Além disso, também devem:

Informar o valor original da dívida do cliente em casos de portabilidade ou refinanciamento;

O valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidente na operação;

Fornecer informações diárias sobre as taxas de juros para novas operações de empréstimo pessoal consignado, cartão de crédito consignado e cartão consignado de benefício.

Adicionalmente, o número do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou da Central de Atendimento ao Consumidor (CAC) deve ser disponibilizado por meio do site ou aplicativo Meu INSS após o período de 90 dias. Essas mudanças entrarão em vigor para todos os novos e atuais contratos dos beneficiários do INSS a partir de 01/07/2023.



