Museus do Titanic realizam memorial para vítimas do submarino OceanGate

As 5 vítimas que perderam a vida na expedição submersível ao Titanic estão sendo homenageadas com cerimônias em 2 museus onde a tragédia original de 1912 é lembrada.

Os locais de atração do Titanic Museum – um em Pigeon Forge, TN, e outro em Branson, MO – realizaram memoriais privados na sexta-feira com membros da equipe … de acordo com Mary Kellogg-Joslynque é co-proprietária de ambos os lugares com o marido, John.

Mary diz que seu marido tem uma ligação pessoal com uma das vítimas, Paul-Henri Nargeolet … nos dizendo que ambos faziam parte da segunda equipe para explorar os destroços do Titanic em 1987.

Ambos os museus tiveram uma participação total de 250 pessoas, e nos disseram que as cerimônias incluíram um discurso para os perdidos. Os funcionários prestaram homenagem com uma coroa de flores na sala do memorial, onde já estão expostos os nomes das vítimas do Titanic.



Somos informados de que eles também gravarão os 5 novos nomes no vidro – adicionando-os permanentemente à lista existente de vítimas.



De sua parte, John falou no memorial do museu Pigeon Forge e prestou homenagem a seu amigo Paul-Henri … dizendo que ele sempre foi o cara a quem recorrer se houvesse um problema durante as explorações.