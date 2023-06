Música oficial da Copa do Mundo Feminina da FIFA “Do It Again” lançada 20 dias antes do início do torneio

Tele música oficial do Copa do Mundo Feminina de 2023 já foi lançado e está disponível para transmissão em todas as principais plataformas de música.

Conforme explicado pela FIFA, a faixa “Do It Again”, que é uma colaboração entre A cantora australiana Mallrat e o artista Kiwi BENEE, foi criado para “capturar a essência da união, celebração e empoderamento que define a Copa do Mundo Feminina da FIFA”.

Houve muita expectativa antes do lançamento da música e é provável que ela ressoe com os fãs de futebol e o público em geral em todo o mundo.

Os dois artistas apresentarão a música ao vivo durante o cerimônia de abertura do torneio que acontecerá no Eden Park em Auckland no dia 20 de julho. A Copa do Mundo começará oficialmente com a nação anfitriãA Nova Zelândia jogando contra a Noruega, que venceu a edição de 1995.

Espera-se que a Copa do Mundo deste verão seja o maior evento esportivo feminino da história: 1,5 milhão de ingressos já foram vendidos e fãs de mais de 150 países são esperados para fazer a viagem para ter um vislumbre da ação.