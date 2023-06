‘My Heart Will Go On’, de Celine Dion, aumenta após a tragédia do Titanic

Muitas pessoas estão se solidarizando com as cinco pessoas que morreram a bordo do submersível rumo ao Titanic… Celine Diona amada música-tema de “Titanic” – muito.

A faixa de Celine do filme vencedor do Oscar de 1997, “My Heart Will Go On”, está tendo um grande impacto nas plataformas de streaming após a tragédia do sub… com mais de 500.000 streams desde que o resgate do submarino desaparecido chegou a um você mesmo.

Os números são incríveis… Os ouvintes do Spotify tocaram a música 522.864 vezes desde quinta-feira… com sexta-feira trazendo ainda mais streams.

Como você sabe, o submarino OceanGate partiu para o naufrágio do Titanic no início da manhã de domingo, mas perdeu todas as comunicações, levando a uma multinacional, dias de duração busca e resgate esforço.

A busca terminou na quinta-feira, quando um campo de detritos foi encontrado no fundo do oceano … parece que o submarino Domingo implodido manhã durante seu mergulho no Titanic.