Julian Nagelsman é Paris Saint-Germaina melhor escolha para substituir Christophe Galtier e as negociações estão em estágio avançado, segundo o L’Equipe no domingo.

O diálogo entre as duas partes já dura várias semanas e um acordo está próximo.

Além disso, Nagelsmann estaria acompanhado do ex-futebolista francês Thierry Henry como seu assistente. O técnico alemão, que fez uma carreira brilhante aos 35 anos, comandou Bayern de Munique entre 2021 e março passado, conquistando um título da Bundesliga.

Antes disso, ele havia batido o recorde de treinador mais jovem da Bundesliga história quando assumiu Hoffenheim em 2016, após o qual também passou um tempo no comando de RB Leipzig.

Outros nomes também foram lançados para substituir Galtierque chegou no início da temporada, mas não conseguiu conquistar nem a diretoria nem a torcida parisiense – mesmo com o título do campeonato nesta temporada.

No final de maio, o Le Parisien, que está muito próximo do PSG, apontou Luis Henrique como o favorito para assumir o papel.

José Mourinhoatualmente à frente da Romaque recentemente perdeu a final da Liga Europa para Sevilhatambém estava na disputa, mas a imprensa esportiva francesa afirmou que ele não estava muito interessado em assumir o comando do PSG.

Ex-jogador do PSG Thiago Mottaque fez uma ótima temporada na Bolonhae Marcelo Gallardo também foram considerados pré-selecionados