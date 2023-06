‘Nah mano, foda-se’: Pros reagem à vitória por decisão de Amir Albazi sobre Kai Kara-France no UFC Vegas 74

A maior parte da comunidade do MMA – e boa parte dos lutadores do UFC – saiu da luta principal dos moscas de sábado impressionada por Amir Albazi em sua primeira luta de cinco rounds dentro do octógono. Mas muitos simplesmente não achavam que Albazi deveria ter levantado a mão.

Na atração principal do UFC Vegas 74, Albazi foi premiado com uma vitória por decisão dividida sobre Kara-France em uma batalha acirrada. Após a vitória, Albazi convocou a próxima disputa pelo título contra o vencedor da co-luta principal do UFC 290 entre Brandon Moreno e Alexandre Pantoja.

Na luta co-luta principal dos penas, Alex Caceres conseguiu superar a dureza zumbi de Daniel Pineda – mesmo depois de ser derrubado nos segundos finais da luta – para ganhar uma decisão unânime, que levou “Bruce Leeroy” a 7- 1 em suas oito saídas mais recentes.

Confira como os outros lutadores do UFC reagiram a essas duas lutas, junto com o nocaute brutal de Jim Miller sobre Jesse Butler em 23 segundos na luta dos leves, a dolorosa finalização de Karine Silva sobre Ketlen Souza e muito mais.

Amir Albazi derrotou. Kai Kara-França

Amir precisa chutar mais baixo – Belal Muhammad (@bullyb170) 4 de junho de 2023

Cara esse estrangulamento foi perto – Belal Muhammad (@bullyb170) 4 de junho de 2023

Então, estamos todos concordando que eu recebo a próxima chance ou o quê? — Brandon (@brandonroyval) 4 de junho de 2023

Foda-se!!! — Israel Adesanya (@stylebender) 4 de junho de 2023

De jeito nenhum Kai ganhou isso lol @ufc mano eu sou — Trev5starjones.eth (@TrevinAJones) 4 de junho de 2023

Nem quero dizer, mas deez Judges man ‍♂️ — Justin Tafa (@justin_tafa) 4 de junho de 2023

Também vamos corrigir o ranking da divisão peso mosca… KKF venceu essa luta aliás. — Brandon (@brandonroyval) 4 de junho de 2023

Alex Cáceres def. Daniel Pineda

Cara, essas transições são legais – Belal Muhammad (@bullyb170) 4 de junho de 2023

Essa foi uma luta certa se a noite. Emoção em todos os lugares — Brandon (@brandonroyval) 4 de junho de 2023

Isso foi FOTN, os meninos deram tudo — Terrance McKinney (@ twrecks155) 4 de junho de 2023

Que bela luta! Parecia que eu estava assistindo a um filme ou lendo um livro. Do começo da história até o fim. É por isso que amamos esse esporte! #UFCVegas74 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 4 de junho de 2023

Jim Miller derrotou. Jesse Butler

Uau, você não briga com Jim – Belal Muhammad (@bullyb170) 4 de junho de 2023

Jim Miller é meu herói do UFC. Quero ser como ele quando for mais velho. Savage KO #UFCFightNight — Alex Morono (@alexmoronomma) 4 de junho de 2023

Jim Miller acabou de matar um homem…. De novo — Vinc Pichel (@FromHellPichel) 4 de junho de 2023

Jim Miller e — Terrance McKinney (@twrecks155) 4 de junho de 2023

Jim decidiu liberar seu poder de nocaute nesta fase de sua carreira! #UFCVegas74 – Alan Jouban (@AlanJouban) 4 de junho de 2023

Jim Miller é uma lenda. Melhorou com a idade. Admirável —Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 4 de junho de 2023

Dangggggg Jim Miller, super violento KO OG — Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 4 de junho de 2023

Jim Miller está melhor do que nunca. 40 são os novos 30. — André Fili (@TouchyFili) 4 de junho de 2023

Tim Elliott def. Victor Altamirano

Se eu fosse Tim, teria dito “e foda-se Kevin” na saída — Terrance McKinney (@twrecks155) 4 de junho de 2023

Karine Silva def. Ketlen Souza

Karine Silva é tão boa porra que foi um trabalho rápido — Terrance McKinney (@twrecks155) 4 de junho de 2023

Elizeu Zaleski def. Abubakar Nurmagomedov

Tome um ponto! Isso não é tapa de poder #UFC — Nathan Levy ✡︎ (@Natan_Levy) 4 de junho de 2023