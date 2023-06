‘Não consigo dar um tempo’: Profissionais reagem a Nassourdine Imavov x Chris Curtis no-contest no UFC 289

Chris Curtis não teria sorte se não fosse pelo azar.

No sábado, Curtis enfrentou Nassourdine Imavov na luta principal preliminar do UFC 289. Na esperança de se recuperar de uma derrota polêmica para Kelvin Gastelum no UFC 287, onde foi severamente impactado por uma cabeçada que passou despercebida, Curtis sofreu um destino semelhante após outro acidente. choque de cabeças entre ele e Imavov no segundo turno. O árbitro Jason Herzog imediatamente viu o incidente e interrompeu a luta, mas o estrago já havia sido feito quando a cabeçada abriu um corte na pálpebra direita de Curtis.

Curtis teve tempo para se recuperar do confronto, mas no final das contas “The Action Man” não conseguiu ver e a luta foi interrompida, mesmo quando Curtis implorou a Herzog para lhe dar mais tempo.

A luta foi considerada sem resultado devido ao confronto, e Curtis e Imavov terão a oportunidade de se acertar em uma data futura.

Confira como a comunidade do MMA reagiu ao final infeliz de Curtis e Imavov.

Curtis pensou que estava em um esporte sangrento por um minuto, tentando lutar sem visão. #UFC289 —Derek Brunson (@DerekBrunson) 11 de junho de 2023

Maldita outra cabeçada. A cabeça de Chris Curtis é um ímã para eles. Qual é a regra do tempo? 5 minutos por falta? Apenas confuso sobre por que ele não recebeu os 5 completos, mas o que eu sei. #UFC289 — Casey Oneill (@kingcaseymma) 11 de junho de 2023

Canhoto vs ortodoxo sempre tem cabeçadas não é culpa de ninguém – Belal Muhammad (@bullyb170) 11 de junho de 2023