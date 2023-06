Naomi Watts anuncia que se casou com Billy Crudup

Naomi Watts é uma mulher casada pela primeira vez em sua vida – porque ela disse “sim” para Billy Crudup … que também andou pelo corredor como um novato.

A atriz anunciou seu casamento na mídia social no sábado, postando uma foto do que parece ser ela e BC de pé nos degraus de um tribunal – onde ele está em um terno azul e ela está em um vestido branco de algum tipo … completo com buquê e tudo.

Fotos deles voltando para seu apartamento em Nova York na sexta-feira fez as rondas … todos suspeitavam que eles poderiam ter dado o nó, por causa de suas alianças de casamento combinando.

Em meio a toda a especulação, NW finalmente confirmou … simplesmente escrevendo: “Engatado!” Ela está namorando Billy desde 2017 – eles se conheceram no set de seu programa compartilhado da Netflix, “Gypsy”. Como dissemos, nem Naomi nem Billy haviam se casado antes disso… embora cada um deles tivesse relacionamentos de longo prazo com outras pessoas, o que resultou em filhos, etc.

Billy estava com Mary-Louise Parker dar Claire Danes antes disso. Enquanto isso, Noemi estava com Liev Schrieber por muito tempo. Agora, com a idade de 54 anos, eles são marido e mulher.