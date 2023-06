Natalie Portman teve problemas com o marido Benjamin Millepied antes do escândalo de traição, por relatório

O relacionamento de Natalie Portman com Benjamin Millepied ganhou as manchetes depois que foi descoberto que ele teve um caso relatado com uma mulher mais jovem. Portman e Millepied estão casados ​​desde 2012.

De acordo com o Mirror, o relacionamento deles estava passando por uma fase difícil antes do caso relatado, mas eles conseguiram se recuperar e ficar juntos, porém, desta vez é diferente.

Portman e Millepied se conheceram em 2009 enquanto filmavam “Cisne Negro”, de Daren Aronofsky. Millepied trabalhou como coreógrafo e eles se deram bem.

Depois de algum tempo, Millepied pediu Portman em casamento em 2010 para se casar dois anos depois. Depois de alguns anos, eles tiveram Aleph e Amalia.

Embora estivessem passando por uma fase difícil, o casal comemorou seu aniversário de dez anos no ano passado.

Coreógrafo Benjamin Millepied foi recentemente fotografado na França enquanto era visto com camille suaum defensor do clima, e isso levou as coisas a outro nível.

Depois disso, Natalie compartilhou uma postagem enigmática no Instagram sobre um livro mencionado sobre esposas em luto um dia antes da notícia chegar ao ventilador, legendando a postagem “Quando X, uma artista polarizadora e esquiva, cai morta em seu escritório, sua enlutada esposa decide descobrir a verdade sobre a vida de X. Parte ficção narrativa, parte biografia falsa – a biografia de X de Catherine Lacey já parece totalmente original e mal posso esperar para discutir com todos vocês“

Insiders afirmam que Benjamin está fazendo tudo o que pode para tentar salvar o relacionamento, pois afirma que o caso acabou e ele está se concentrando totalmente em sua família.

O interior disse à People “Foi de curta duração e acabou. Ele sabe que cometeu um erro enorme e está fazendo tudo o que pode para que Natalie o perdoe e mantenha sua família unida.

“Natalie é incrivelmente reservada e não tem intenção de divulgar isso na mídia. Sua maior prioridade é proteger seus filhos e sua privacidade,” concluiu a fonte