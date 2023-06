Natan Schulte e Raush Manfio suspensos pelo PFL por luta abaixo do padrão, Shane Burgos agora nos playoffs

Natan Schulte e Raush Manfio receberam uma dura penalidade do PFL por uma luta polêmica ocorrida na sexta-feira em Atlanta.

Na parte preliminar do PFL 6, Schulte e Manfio se envolveram em uma disputa bizarra que viu os pesos leves raramente iniciarem qualquer ataque significativo por três rodadas, com o encontro parecendo mais uma sessão de sparring do que uma luta importante em que o vencedor garantiria uma vaga. na pós-temporada com $ 1 milhão em jogo. Schulte derrotou Manfio por decisão unânime.

A liga anunciou no sábado de manhã que Schulte e Manfio foram suspensos por suas atuações porque a luta “não atendeu aos padrões que todos os lutadores do PFL concordam em manter na competição”, removendo Schulte da pós-temporada.

Confira abaixo a íntegra da manifestação do PFL sobre o assunto.

Na noite passada, Natan Schulte e Raush Manfio não atingiram os padrões que todos os lutadores do PFL concordam em seguir nas competições. Todos os lutadores em seus acordos de luta PFL concordam em usar seus “melhores esforços … habilidades e habilidades como um atleta profissional para competir … e derrotar qualquer adversário.” Ficou muito claro que Natan e Raush não cumpriram esse padrão contratual na luta de ontem. O PFL suspendeu imediatamente os dois lutadores da temporada e considerou a luta com 0 pontos para fins de classificação da Liga. O PFL toma esta ação em reconhecimento de sua responsabilidade para com todos os lutadores do PFL e todos os torcedores do PFL.

Com Schulte e Manfio suspensos, Shane Burgos agora avança para os playoffs como o número 4, onde enfrentará o número 1 Clay Collard nas semifinais dos leves. Olivier Aubin-Mercier, campeão do torneio de 2022, enfrenta Bruno Miranda do outro lado da chave.

O que aconteceu entre Schulte e Manfio era totalmente previsível, visto que os dois falaram publicamente sobre a proximidade de sua amizade. Schulte é padrinho da filha de Manfio e Manfio elogiou o bicampeão do PFL por ajudá-lo financeiramente no passado.

“Ele é meu melhor amigo”, disse Manfio ao MMA Fighting em uma entrevista em abril de 2021. “Ele me ajudou com tudo que eu pedi. Ele tinha o dinheiro do [previous PFL seasons] e me ajudou a pagar o aluguel várias vezes, quando eu não tinha dinheiro, ele comprava alguma coisa para eu comer. Eu sou [in the United States] por causa dele. Ele é um amigo enviado por Deus. Por outro lado, me senti péssimo por ter que perguntar isso a ele.”

Manfio também disse que, embora soubesse que talvez tivesse que enfrentar Schulte no PFL, estava “rezando para que só nos encontrássemos na final”. Os dois estavam programados para lutar na temporada regular de 2021, mas Manfio foi remarcado para enfrentar Anthony Pettis.

O MMA Fighting procurou Schulte e Manfio para comentar.