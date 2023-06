Nate Diaz reage à luta pelo título da BMF entre os ‘idiotas’ Dustin Poirier e Justin Gaethje

Nate Diaz não acredita que Dustin Poirier e Justin Gaethje sejam competidores dignos pelo título “BMF” do UFC.

A revanche entre Poirier e Gaethje é a manchete do UFC 291 em 29 de julho em Salt Lake City. Diaz, que lutou pelo título inaugural contra Jorge Masvidal no UFC 244 em novembro de 2019, foi questionado sobre a luta até 155 libras durante uma sessão de perguntas e respostas no fim de semana passado.

“Não acho que eles atendam aos critérios”, disse Diaz ao Inside Fighting durante um seminário em Nashville. “Sim, eles são idiotas, Poirier e Gaethje, certo? Sim, do que você está falando?

Diaz lutou seu contrato com o UFC em setembro passado, quando finalizou Tony Ferguson na luta principal do UFC 279. O nativo de Stockton agora está livre da promoção e deve enfrentar Jake Paul em uma luta de boxe profissional em 6 de agosto. em Dallas.

Diaz, de 38 anos, também foi questionado sobre o futuro de luta de seu oponente pelo título BMF após a aposentadoria de Masvidal após sua derrota no UFC 287 para Gilbert Burns em abril. Diaz diz que não ficaria surpreso se “Gamebred” competisse no mundo dos esportes de combate novamente.

“Não, [I don’t think he’s done]”, disse Diaz. “Acho que em algum momento ele vai ficar entediado.”