NBA decide suspender Ja Morant por 25 jogos após segundo escândalo relacionado a armas

Etodo mundo esperava receber um anúncio público da NBA ou do comissário Adam Silver sobre Eu Morant punição. O Memphis Grizzlies A estrela foi capturada não uma, mas duas vezes em vídeo com armas no quadro, uma imagem que não se alinha com a filosofia da liga. Prata deu Morant uma chance de acertar as coisas antes, mas o jogador respondeu com aquele segundo vídeo. Naturalmente, as pessoas esperavam que a punição fosse bastante severa e finalmente temos um veredicto. Relatórios do Shams Charania do Athletic confirmaram que a NBA está suspendendo Eu moro por 25 jogos da próxima temporada regular. Muitos esperavam que ele fizesse pelo menos 50 jogos, mas o comissário deu a palavra final sobre isso.

A punição da NBA para Ja Morant é muito branda?

Apenas Memphis Grizzlies os fãs estão felizes com essa decisão, literalmente todos os outros fãs e especialistas da NBA queriam que essa punição fosse um exemplo. Dando Eu moro uma suspensão curta pode definitivamente ser considerada um sinal de fraqueza da liga. Mas tentando entender onde Adam Silver está vindo, também estamos falando sobre o jogador mais divertido da NBA no momento. Não importa como você olhe, as pessoas vão às arenas apenas para assistir ao meu jogo. Do ponto de vista do marketing, 25 jogos parece uma punição justa para Eu Morante. A estrela do Grizzlies emitiu um comunicado onde fala sobre os passos que planeja tomar durante o tempo que não estiver jogando.

Em sua carta aberta a todos, Morant pede desculpas ao comissário, seus fãs, seus patrocinadores e todas as crianças que o viam como um modelo. Mas Ja Morant pode dizer o que quiser, as ações sempre falam mais alto que as palavras. Isso pode ser considerado absolutamente como uma nova oportunidade que a NBA está dando ao jogador, é definitivamente a última. Uma suspensão de 25 jogos é pesada, mas poderia ter sido muito pior para ele. Morant também prometeu trabalhar em sua saúde mental e manter a forma para retornar à atividade quando a suspensão terminar. Morant também será obrigado a cumprir certas condições impostas pela NBA antes de voltar a jogar pelos Grizzlies. Além disso, ele não poderá participar de nenhuma atividade da liga ou da equipe durante sua suspensão.