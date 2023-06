NBA Draft Mock: Quem provavelmente será escolhido por cada equipe?

TO Consensus Mock Draft da NBA compilou os rascunhos simulados mais precisos e respeitáveis ​​de várias fontes na Internet. Ao combinar esses rascunhos, ele visa fornecer uma projeção confiável de como o próximo rascunho pode se desenrolar.

incentivo de São Antônio espera-se que selecione talentos geracionais Victor Wembanyama. Todos os 10 rascunhos simulados prevêem unanimemente O animal como a escolha número um, e seria extremamente surpreendente ver qualquer mudança antes de 23 de junho.

A verdadeira emoção começa na segunda escolha, onde antes do sorteio, o armador do G League Ignite Scoot Henderson parecia ser o claro favorito.

No entanto, com o Charlotte Hornets obtendo a segunda picareta e já tendo Bola LaMelo como armador, alguns draft simulados estão especulando se o vespas pode se inclinar para selecionar o atacante do Alabama Brandon Millerque poderia complementar Bolaestilo de jogo.

Seis dos 10 rascunhos simulados Moleiro indo neste ponto, enquanto os quatro restantes ainda preferem Henderson. Esta situação deixa o Portland Trail Blazers com o outro jogador, pois eles podem escolher começar de novo com Henderson como seu armador.

Após essas três escolhas, Amém Thompson é o próximo jogador que chega perto de um consenso, com sete dos 10 rascunhos prevendo que ele será selecionado em quarto lugar geral pelo Foguetes Houston.

O Detroit Pistonsque teve o pior histórico da liga na última temporada, pode se sentir desapontado por ter caído para a quinta escolha geral e perdido O animal. Sete dos 10 rascunhos simulados agora os projetam para escolher Cam Whitmore de Villanovaque tem potencial para contribuir imediatamente como um swingman versátil ao lado Cade Cunningham e Jaden Ivey.

Aqui está uma olhada nas escolhas mais comuns de acordo com a NBA: