NBA Draft Order: lista completa para todas as 58 escolhas

Aapós a conclusão do torneio de entrada da NBAo palco está montado para o tão esperado Loteria do draft da NBA. Os resultados do torneio nos deram uma imagem mais clara da ordem de seleção completa para o próximo Draft da NBA de 2023. As três primeiras equipas com os piores registos esta temporada, nomeadamente o Detroit Pistons, Houston Rocketse Incentivo de São Antônio, cada um terá 14% de chance de garantir a cobiçada escolha geral nº 1 e a oportunidade de selecionar o candidato altamente elogiado, Victor Wembanyama.

O Detroit Pistonsque tinha a primeira escolha há apenas dois anos, quando selecionou Cade Cunningham em 2021, esperam outro golpe de sorte. Enquanto isso, o Foguetes Houstonsendo a última escolha em 2002 com Yao Minge a incentivo de São Antônioque não garante a primeira escolha desde 1997 com Tim Duncanestão ansiosos para mudar sua sorte.

Além das três primeiras equipes, há algumas outras que têm interesse na loteria. O búfalos de Chicago e Dallas Mavericks estarão prestando muita atenção às suas respectivas posições de rascunho. Os Bulls, atualmente com a 11ª escolha, irão entregá-la ao Orlando Magic a menos que consigam saltar para os quatro primeiros. Por outro lado, o Mavericks, alocados na 10ª escolha, enviarão sua seleção para o New York Knicks se eles ficarem fora do top 10 após a loteria.

Qual é a ordem das 58 escolhas do Draft da NBA de 2023?



Sem mais delongas, vamos dar uma olhada no draft completo da NBA para 2023, incluindo todas as 58 escolhas:

Primeiro round

Enquanto o draft da NBA abordagens, as equipes terão a oportunidade de selecionar talentos promissores que podem moldar o futuro de suas franquias. Com o rascunho do pedido agora definido, a empolgação e a expectativa pelo Draft da NBA de 2023 continuar a construir.