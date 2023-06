NBA planeja anunciar a última decisão de Ja Morant após as finais, diz Silver

TAs últimas sanções, se houver, que a NBA planeja impor contra o armador do Memphis, Ja Morant, por sua segunda ocorrência de exibição de uma arma nas mídias sociais, serão anunciadas logo após as finais, disse o comissário Adam Silver na quinta-feira.

Silver não disse quais foram as penalidades, nem mesmo disse se Morant estaria disponível no início da próxima temporada. Morant foi suspenso por oito jogos pela NBA em março por um incidente em que ele se transmitiu no Instagram exibindo uma arma em um clube suburbano de Denver, e foi suspenso pelos Grizzlies no mês passado depois que outro vídeo mostrou Morant exibindo o que parecia ser uma arma mais uma vez .

Silver disse que a liga descobriu mais informações durante sua investigação atual, mas a decisão foi tomada para não ter a próxima rodada de notícias de Morant ofuscando as finais da NBA.

Ja Morant filmado com outra arma

“Provavelmente poderíamos ter trazido isso à tona agora, mas tomamos a decisão – e acredito que a associação de jogadores concorda conosco – que seria injusto para esses jogadores e equipes, no meio desta série, anunciar os resultados dessa investigação”, disse Silver.

A primeira suspensão custou a Morant cerca de $ 669.000 em salário. O segundo incidente foi transmitido na conta do Instagram do associado de Morant, Davonte Pack. O vídeo mostra Morant no banco do passageiro de um veículo, aparecendo brevemente para exibir uma arma. No breve momento – talvez menos de um segundo – quando Morant é mostrado segurando o que parece ser uma arma, a transmissão ao vivo teve 111 espectadores.

“Ao avaliar qual disciplina é apropriada, se for o caso, olhamos para o histórico de atos anteriores, mas também para o histórico individual do jogador e a seriedade, é claro, da conduta”, disse Silver. “Essas são todas as coisas que são fatoradas. Não é uma ciência exata. Tudo se resume a um julgamento no final do dia por parte de mim e de meus colegas no escritório da liga.”

Esta será pelo menos a terceira investigação conhecida da NBA em torno de Morant e o possível envolvimento de armas de fogo até agora em 2023.

As ações de Morant foram investigadas após um incidente em 29 de janeiro em Memphis que, segundo ele, levou Pack – alguém que Morant chama de “meu irmão” – banido dos jogos em casa do Grizzlies por um ano.

Esse incidente ocorreu após um jogo contra o Indiana Pacers; citando fontes não identificadas, o The Indianapolis Star e o USA Today relataram que vários membros do Pacers viram um ponto vermelho apontado para eles enquanto estavam perto da doca de carregamento onde o ônibus estava localizado, e o The Athletic relatou que um guarda de segurança do Pacers acreditava que o laser estava preso a uma arma.

A NBA confirmou que indivíduos não identificados foram banidos da arena, mas disse que sua investigação não encontrou evidências de que alguém tenha sido ameaçado com uma arma.

Silver disse que espera que este episódio gere mudanças para Morant.

“Ele parece ser um bom jovem, em termos de minhas relações com ele”, disse Silver. “Ele claramente cometeu alguns erros. Mas ele é jovem e espero agora, uma vez que concluímos no final do nosso processo, qual é a disciplina apropriada, que não é apenas sobre a disciplina. É sobre agora o que nós, os jogadores associação, sua equipe, ele e as pessoas ao seu redor farão para criar melhores circunstâncias daqui para frente. Isso é, em última análise, o mais importante.”