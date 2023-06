Ne-Yo não voltou com a ex-esposa Crystal após caso, apesar da aparição pública

Ne Yo NÃO voltou com a ex-esposa Cristal Renay apesar de seu recente passeio público juntos … nos disseram que as coisas são estritamente profissionais e os dois são cordiais.

Aqui está o acordo … Ne-Yo e Crystal levantaram as sobrancelhas esta semana, quando ambos estavam presentes para uma aparição pública na inauguração do mais novo local de sua rede de restaurantes, gerando especulações de que eles haviam se reconciliado após um caso que destruiu seu casamento.

Fontes familiarizadas com a situação disseram ao TMZ … Ne-Yo e Crystal definitivamente não estão juntos novamente e ambos estavam na inauguração do restaurante porque são co-proprietários e está em seus contratos.

TMZ divulgou a história … Cristal Ne-Yo divorciado no ano passado, depois que ele teve um filho com outra mulher.

Nossas fontes dizem que Ne-Yo tem que fazer uma certa quantidade de aparições para a rede de restaurantes que compartilham, Johnny’s Chicken and Waffles, e Crystal está fortemente envolvida nas operações do dia-a-dia do negócio… e é por isso que eles estavam ambos na inauguração no centro de Atlanta.