Nem Tom Cruise nem Lewis Hamilton nem Jimmy Butler: quem é o músico que Shakira quer?

Taqui estão muitas pessoas que estão sendo ligadas à vida romântica de Shakira, mas até agora o cantor colombiano não confirma nem nega os rumores. Do ator Tom Cruiseao motorista Lewis hamilton ou o calor de Miami jogador Jimmy Butlercada movimento da cantora é analisado detalhadamente em busca de uma pista de qual pode ser seu próximo relacionamento, após a separação do ex Barcelona jogador de futebol Gerard Piqué.

Após sua passagem pela Espanha, onde foi flagrada no Grande Prêmio de Fórmula 1 realizado em Barcelonarumores de seu possível relacionamento com hamilton começou de novo.

Ela foi ao paddock, eles foram jantar onde foram vistos ‘bem de perto’ e ainda terminaram a noite na festa que mais tarde se realizou na famosa discoteca Carpe Diem. hamilton ainda voltou ao pódio diante dos olhos do colombiano!

Mas a realidade é que agora a revista Vanitatis revela um fato novo sobre Shakiravida amorosa de.

Segundo a revista, uma fonte próxima ao cantor afirmou que Shakiraos interesses de estão em outro lugar… com um colega músico!

ShakiraA visita dela à Espanha, de acordo com os meios de comunicação mencionados, não está relacionada ao acompanhamento de seus filhos para Barcelona ou para seus casos amorosos, mas para resolver seus problemas com a justiça espanhola.